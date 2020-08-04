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"До Владивостока будет тяжело": Лукашенко предостерег от дестабилизации
Если будут попытки дестабилизировать обстановку в Белоруссии, то "до Владивостока будет тяжело", заявил президент республики Александр Лукашенко. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T14:58
президентская кампания в белоруссии
россия
александр лукашенко
владивосток
белоруссия
в мире
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Кукуляля......... Сомнений уже нет!
24
Может Владимир Владимирович уже что-то ответит, сколько можно утираться так..
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россия
владивосток
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
президентская кампания в белоруссии, россия, александр лукашенко, владивосток, белоруссия, в мире

"До Владивостока будет тяжело": Лукашенко предостерег от дестабилизации

14:58 04.08.2020
3237
© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время ежегодного послания к белорусскому народу и Национальному собранию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время ежегодного послания к белорусскому народу и Национальному собранию
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
МИНСК, 4 авг - РИА Новости. Если будут попытки дестабилизировать обстановку в Белоруссии, то "до Владивостока будет тяжело", заявил президент республики Александр Лукашенко.
"Мы всегда жили здесь в мире, не подбрасывайте здесь ядерного оружия, не взрывайте обстановку, ибо будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело", - сказал Лукашенко в послании к народу и парламенту.
Действующий белорусский лидер во вторник, за несколько дней до выборов на высший государственный пост, выступил с ежегодным посланием к народу и парламенту.
Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек. Лукашенко баллотируется на шестой срок.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
13:37
Лукашенко рассказал, с чего могут начаться перемены в Белоруссии
29918179422
Обсудить 16
Президентская кампания в БелоруссииРоссияАлександр ЛукашенкоВладивостокБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Кукуляля......... Сомнений уже нет!
4 августа, 15:00
Егор Панкратов
2110002
Может Владимир Владимирович уже что-то ответит, сколько можно утираться так..
4 августа, 15:05
Андрей Дашков
1501004
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