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Пушков ответил на слова Лукашенко о партнерских отношениях с Россией
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Александра Лукашенко о том, что Россия "боится потерять" Белоруссию на фоне растущего "предметного... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T15:38
россия
александр лукашенко
алексей пушков
белоруссия
сша
в мире
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Лукашенко на свалку истории!!!
66
Да конечно боится, это единственная страна на западе которая не презирает Россию, да и за это она просит открыть свои рынки для торговли. Но чтоб в Кремле начали хоть что-то понимать, надо Беларуссии совместные учения с НАТОвскими солдатами провести и вывезти РЛС с территории Беларуссии под смоленск.Тогда конечно пол населения РФ захлебнётся пеной от невиданного предательства, но это партнёрские отношения не направленные ни против кого.
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россия
белоруссия
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, александр лукашенко, алексей пушков, белоруссия, сша, в мире

Пушков ответил на слова Лукашенко о партнерских отношениях с Россией

14:56 04.08.2020 (обновлено: 15:38 04.08.2020)
6184
© РИА Новости / Илья ПиталевАлексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Александра Лукашенко о том, что Россия "боится потерять" Белоруссию на фоне растущего "предметного интереса" к Минску со стороны западных стран.
"Насчет "предметного интереса" со стороны Запада Лукашенко верно сказал. Интерес, однако, один — оторвать Белоруссию от России и добиться смены режима", — написал парламентарий в Twitter.
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По мнению Пушкова, только эти мотивы могут двигать Соединенными Штатами.
Как подчеркнул сенатор, Лукашенко считает, что можно обернуть такую ситуацию себе на пользу.
"Никому пока такая игра не удавалась", — предостерег он.
Ранее Лукашенко отметил, что Москва "напрасно поменяла" братские отношения с Минском на партнерские. При этом он добавил, что страны всегда будет союзниками. Глава государства также заявил, что Россия боится потерять Белоруссию, в то время как Запад стал проявлять к Минску "все более предметный интерес".
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Лукашенко оценил потери Белоруссии от "нефтяных разборок" с Россией
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Обсудить 6
РоссияАлександр ЛукашенкоАлексей ПушковБелоруссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Лукашенко на свалку истории!!!
4 августа, 14:59
Егор Панкратов
5310075
Да конечно боится, это единственная страна на западе которая не презирает Россию, да и за это она просит открыть свои рынки для торговли. Но чтоб в Кремле начали хоть что-то понимать, надо Беларуссии совместные учения с НАТОвскими солдатами провести и вывезти РЛС с территории Беларуссии под смоленск.Тогда конечно пол населения РФ захлебнётся пеной от невиданного предательства, но это партнёрские отношения не направленные ни против кого.
4 августа, 15:02
ВПВасилий Прекрасноволосый
2200523
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