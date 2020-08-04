https://ria.ru/20200804/1575354528.html
Пушков ответил на слова Лукашенко о партнерских отношениях с Россией
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Александра Лукашенко о том, что Россия "боится потерять" Белоруссию на фоне растущего "предметного... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T14:56
2020-08-04T15:38
россия
александр лукашенко
алексей пушков
белоруссия
сша
в мире
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https://ria.ru/20200804/1575322050.html
https://ria.ru/20200804/1575345593.html
Егор Панкратов
Лукашенко на свалку истории!!!
66
Василий Прекрасноволосый
Да конечно боится, это единственная страна на западе которая не презирает Россию, да и за это она просит открыть свои рынки для торговли. Но чтоб в Кремле начали хоть что-то понимать, надо Беларуссии совместные учения с НАТОвскими солдатами провести и вывезти РЛС с территории Беларуссии под смоленск.Тогда конечно пол населения РФ захлебнётся пеной от невиданного предательства, но это партнёрские отношения не направленные ни против кого.
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россия
белоруссия
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568441018_0:152:3102:1897_1400x0_80_0_0_8f5721a8aec0719e573f906dcf490058.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр лукашенко, алексей пушков, белоруссия, сша, в мире