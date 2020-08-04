Пушков ответил на слова Лукашенко о партнерских отношениях с Россией

Ранее Лукашенко отметил, что Москва "напрасно поменяла" братские отношения с Минском на партнерские. При этом он добавил, что страны всегда будет союзниками. Глава государства также заявил, что Россия боится потерять Белоруссию, в то время как Запад стал проявлять к Минску "все более предметный интерес".