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На вечеринке в Лос-Анджелесе произошла стрельба
Двое пострадавших при стрельбе на вечеринке в Лос-Анджелесе в критическом состоянии
2020-08-04T14:50
лос-анджелес
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/105049/02/1050490203_0:52:1024:628_1400x0_80_0_0_14ba7e814c666b8c02874d461844d05e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
лос-анджелес, сша, в мире

На вечеринке в Лос-Анджелесе произошла стрельба

14:48 04.08.2020 (обновлено: 14:50 04.08.2020)
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© Flickr / John LiuМашина полиции на улице в Лос-Анджелесе, США
Машина полиции на улице в Лос-Анджелесе, США
© Flickr / John Liu
Двое пострадавших при стрельбе на вечеринке в Лос-Анджелесе в критическом состоянии
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Четыре человека получили ранения при стрельбе в американском городе Лос-Анджелес, двое в критическом состоянии, сообщает пожарная служба города.
"Пожарный департамент Лос-Анджелеса получил информацию о стрельбе. Было обнаружено трое раненых взрослых, им оказали помощь и доставили в местные больницы", - говорится в заявлении.
Пожарные отметили, что двое находятся в критическом состоянии, третий пострадавший – в тяжелом.
Также ранен был еще один человек, который убегал с места происшествия. У него ранено запястье, увечье нанесено не из огнестрельного оружия.
По информации местного телеканала CBS Los Angeles, по этому адресу проходила вечеринка, которую организовал игрок Национальной футбольной лиги США. В большом особняке собрались несколько десятков человек. Собираться в большие группы в городе запрещено из-за ситуации с коронавирусом. На место прибыли полицейские.
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Лос-АнджелесСШАВ мире
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