На вечеринке в Лос-Анджелесе произошла стрельба

"Пожарный департамент Лос-Анджелеса получил информацию о стрельбе. Было обнаружено трое раненых взрослых, им оказали помощь и доставили в местные больницы", - говорится в заявлении.

Пожарные отметили, что двое находятся в критическом состоянии, третий пострадавший – в тяжелом.

Также ранен был еще один человек, который убегал с места происшествия. У него ранено запястье, увечье нанесено не из огнестрельного оружия.