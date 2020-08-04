На вечеринке в Лос-Анджелесе произошла стрельба

Пожарные отметили, что двое находятся в критическом состоянии, третий пострадавший – в тяжелом.
Также ранен был еще один человек, который убегал с места происшествия. У него ранено запястье, увечье нанесено не из огнестрельного оружия.
По информации местного телеканала CBS Los Angeles, по этому адресу проходила вечеринка, которую организовал игрок Национальной футбольной лиги США. В большом особняке собрались несколько десятков человек. Собираться в большие группы в городе запрещено из-за ситуации с коронавирусом. На место прибыли полицейские.
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