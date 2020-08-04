https://ria.ru/20200804/1575353851.html
Власти Москвы опровергли сообщение о продаже данных избирателей в сети
База данных из даркнета не имеет отношения к списку избирателей, зарегистрированных на дистанционное электронное голосование, сообщили РИА Новости во вторник в... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T14:40
2020-08-04T14:40
россия
москва
общество
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https://ria.ru/20200701/1573702575.html
Russian CRinGeR
А у нас когда-нибудь что-то подтвердили?
13
Вальдемар Канарейкин
И знаете, я сразу же поверил. Интересно еще вот что. В одном небезызвестном новостном издании с многомиллионной аудиторией статья об этой малоприятной ситуации за час публикации набрала… аж 140 просмотров. Статья о жесткой посадке вертолета где-то там не пойми где, опубликованная там же, парой минут позже, набрала в три раза больше просмотров. Я ни в коем случае не намекаю, что статьи по неудобным темам стараются не светить.
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россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, общество
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. База данных из даркнета не имеет отношения к списку избирателей, зарегистрированных на дистанционное электронное голосование, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.
Ранее "Коммерсант" написал, что данные участников электронного голосования по поправкам к конституции выставили на продажу на тематических форумах в даркнете. База "полностью свежая", утверждает продавец.
"Департамент информационных технологий не подтверждает информацию, изложенную в материале. ДИТ Москвы
системно мониторит интернет-пространство на предмет публикации подобной информации, в том числе в даркнет. База, о которой идет речь в статье, не имеет отношения к списку избирателей, зарегистрированных на дистанционное электронное голосование", - сообщили в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что информационные системы правительства Москвы защищены в соответствии с действующими нормативными правовыми актами в области обеспечения безопасности государственных информационных систем и информационных систем персональных данных, имеют аттестат соответствия требованиям по безопасности информации. С начала 2020 года утечек данных из информационных систем Правительства Москвы не происходило.