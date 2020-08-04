Власти Москвы опровергли сообщение о продаже данных избирателей в сети

Подсчет результатов электронного голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию России в Общественном штабе по контролю и наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ в Москве

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. База данных из даркнета не имеет отношения к списку избирателей, зарегистрированных на дистанционное электронное голосование, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

Ранее "Коммерсант" написал, что данные участников электронного голосования по поправкам к конституции выставили на продажу на тематических форумах в даркнете. База "полностью свежая", утверждает продавец.

"Департамент информационных технологий не подтверждает информацию, изложенную в материале. ДИТ Москвы системно мониторит интернет-пространство на предмет публикации подобной информации, в том числе в даркнет. База, о которой идет речь в статье, не имеет отношения к списку избирателей, зарегистрированных на дистанционное электронное голосование", - сообщили в пресс-службе.