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Полиция проверит возможную связь между нападениями на банки в Берлине
Полиция Берлина проверяет возможную связь между нападениями на отделения банков в столице ФРГ, которые произошли с разницей в три дня, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T14:32
нападение на тц в берлине
volksbank
германия
берлин (город)
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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нападение на тц в берлине, volksbank , германия, берлин (город), в мире

Полиция проверит возможную связь между нападениями на банки в Берлине

14:32 04.08.2020
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© RT DeutschМесто инцидента у торгового центра Karstadt в Берлине
Место инцидента у торгового центра Karstadt в Берлине
© RT Deutsch
БЕРЛИН, 4 авг - РИА Новости. Полиция Берлина проверяет возможную связь между нападениями на отделения банков в столице ФРГ, которые произошли с разницей в три дня, сообщил пресс-секретарь полиции Тило Каблиц.
Во вторник около 09.30 (10.30 мск) группа из нескольких злоумышленников напала на отделение Berliner Volksbank у станции метро Бундестплац, они пытались "проникнуть в банк при помощи автомобиля". В результате произошла перестрелка с сотрудниками безопасности, один из них пострадал, его доставили в больницу, угрозы его жизни нет. При этом, говоря о перестрелке, Каблиц подчеркнул, что пока точно не установлено, сколько было выпущено пуль, поэтому нельзя сказать, была ли она интенсивной. Он описал нападение как "хаотичное".
"Мы проверяем информацию, в каком направлении они могли скрыться, мы собираем информацию от очевидцев", - заявил Каблиц журналистам на месте происшествия.
Это уже второе нападение на банки в Берлине менее чем за неделю. В прошедшую пятницу, 31 июля, произошло нападение грабителей на отделение другого банка - Postbank - в торговом центре Карштадт у метро Херманнплац, злоумышленники распылили слезоточивый газ в банке, 12 находившимся там людям потребовалась медицинская помощь, одному - госпитализация. Полиция проверяет возможную связь. "Даже если картина преступления отличается, мы, конечно, проверяем соответствующие связи, было бы неверно не делать этого и рассматривать все изолированно", - заявил Каблиц.
Место происшествия в настоящий момент оцеплено, на месте работают криминалисты.
Оцепление на месте нападения на банк в Берлине
31 июля, 18:07
Четырех пострадавших при нападении в Берлине госпитализировали
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Нападение на ТЦ в БерлинеVolksbankГерманияБерлин (город)В мире
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