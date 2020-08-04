Полиция проверит возможную связь между нападениями на банки в Берлине

Это уже второе нападение на банки в Берлине менее чем за неделю. В прошедшую пятницу, 31 июля, произошло нападение грабителей на отделение другого банка - Postbank - в торговом центре Карштадт у метро Херманнплац, злоумышленники распылили слезоточивый газ в банке, 12 находившимся там людям потребовалась медицинская помощь, одному - госпитализация. Полиция проверяет возможную связь. "Даже если картина преступления отличается, мы, конечно, проверяем соответствующие связи, было бы неверно не делать этого и рассматривать все изолированно", - заявил Каблиц.