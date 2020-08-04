Эксперт назвал послание Лукашенко к народу "весьма противоречивым"

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Обещания белорусскому народу, высказанные президентом Обещания белорусскому народу, высказанные президентом Белоруссии Александром Лукашенко во вторник в ходе послания, звучат весьма противоречиво и могут быть реализованы при сохранении тесных отношений с Россией, считает заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин

"Обещания были достаточно привлекательными для людей, но при этом содержался ряд противоречий. То, что он пообещал для людей, можно сделать только в одном случае - при сохранении тесных и дружественных отношений с Российской Федерацией и в политике, и в экономике", - сказал РИА Новости эксперт.

По словам эксперта, комментарии Лукашенко относительно задержанных россиян под Минском "убивают все возможные позитивные предложения, которые он высказывал в другой части своего выступления".

"Как он будет выполнять свои обещания без российского рынка, без российской поддержки? Без нормальных отношений в рамках союзного государства. Это послание очень противоречивое. Одни разделы противоречат другим и препятствуют обещаниям, которые он давал", - отметил собеседник агентства.

Действующий белорусский лидер во вторник, за несколько дней до выборов на высший государственный пост, выступил с ежегодным посланием к народу и парламенту.

Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек. Лукашенко баллотируется на шестой срок.

Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан. В отношении россиян было возбуждено уголовное дело по статье "подготовка теракта", за что им, по разным оценкам, может грозить до 20 лет лишения свободы. Позднее СК Белоруссии сообщил, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были там транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии. Российский президент Владимир Путин и члены Совбеза, как уточнял Песков, рассчитывают на скорое прояснение всех обстоятельств задержания россиян и их освобождение.