Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200804/1575353513.html
Эксперт назвал послание Лукашенко к народу "весьма противоречивым"
Обещания белорусскому народу, высказанные президентом Белоруссии Александром Лукашенко во вторник в ходе послания, звучат весьма противоречиво и могут быть... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T14:32
президентская кампания в белоруссии
владимир жарихин
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575351355_0:3:665:377_1400x0_80_0_0_d83a1e15a42be659995ddd72c3e1e8f1.jpg
https://ria.ru/20200804/1575350453.html
https://ria.ru/20200804/1575350971.html
https://ria.ru/20200804/1575348680.html
3
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575351355_0:3:665:377_1400x0_80_0_0_d83a1e15a42be659995ddd72c3e1e8f1.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575351355_79:0:586:380_1400x0_80_0_0_76afcbc07169337721ffb2510042d2df.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575351355_62:0:442:380_1400x0_80_0_0_5b56912629ede9c00513f0bae7ed557c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
президентская кампания в белоруссии, владимир жарихин, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Эксперт назвал послание Лукашенко к народу "весьма противоречивым"

14:32 04.08.2020
1414
© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время ежегодного послания к белорусскому народу и Национальному собранию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время ежегодного послания к белорусскому народу и Национальному собранию
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время ежегодного послания к белорусскому народу и Национальному собранию
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Обещания белорусскому народу, высказанные президентом Белоруссии Александром Лукашенко во вторник в ходе послания, звучат весьма противоречиво и могут быть реализованы при сохранении тесных отношений с Россией, считает заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин.
"Обещания были достаточно привлекательными для людей, но при этом содержался ряд противоречий. То, что он пообещал для людей, можно сделать только в одном случае - при сохранении тесных и дружественных отношений с Российской Федерацией и в политике, и в экономике", - сказал РИА Новости эксперт.
По словам эксперта, комментарии Лукашенко относительно задержанных россиян под Минском "убивают все возможные позитивные предложения, которые он высказывал в другой части своего выступления".
"Как он будет выполнять свои обещания без российского рынка, без российской поддержки? Без нормальных отношений в рамках союзного государства. Это послание очень противоречивое. Одни разделы противоречат другим и препятствуют обещаниям, которые он давал", - отметил собеседник агентства.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время ежегодного послания к белорусскому народу и Национальному собранию
13:43
Лукашенко заявил, что задержанных россиян направили в Минск специально
Действующий белорусский лидер во вторник, за несколько дней до выборов на высший государственный пост, выступил с ежегодным посланием к народу и парламенту.
Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек. Лукашенко баллотируется на шестой срок.
Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан. В отношении россиян было возбуждено уголовное дело по статье "подготовка теракта", за что им, по разным оценкам, может грозить до 20 лет лишения свободы. Позднее СК Белоруссии сообщил, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".
Супруга Валерия Цепкало Вероника, кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
13:51
Лукашенко назвал Тихановскую и ее соратниц "несчастными девчонками"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были там транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии. Российский президент Владимир Путин и члены Совбеза, как уточнял Песков, рассчитывают на скорое прояснение всех обстоятельств задержания россиян и их освобождение.
В МИД РФ сообщали, что группа задержанных в Белоруссии россиян следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимые документы, включая авиабилеты, а логистику обеспечивала белорусская компания. В Москве заявили, что в распоряжении властей Белоруссии есть все необходимые документы для установления истины. При этом МИД России подчеркнул, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, и призвал прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций. Во внешнеполитическом ведомстве РФ также потребовали незамедлительно обеспечить доступ консульских сотрудников к задержанным в Белоруссии гражданам РФ.
Акция протеста в Минске
13:32
Лукашенко заявил о попытке организовать бойню в центре Минска
314036036
Обсудить 3
Президентская кампания в БелоруссииВладимир ЖарихинАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Пушков ответил на слова Лукашенко о партнерских отношениях с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время ежегодного послания к белорусскому народу и Национальному собранию
Лукашенко заявил, что его хотят "уничтожить ядовитыми ковидными" стрелами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время ежегодного послания к белорусскому народу и Национальному собранию
"До Владивостока будет тяжело": Лукашенко предостерег от дестабилизации
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о еще одном отряде, переброшенном в Белоруссию
Телеведущий Александр Гордон
Александр Гордон развелся
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время ежегодного послания к белорусскому народу и Национальному собранию
Лукашенко заявил, что задержанных россиян направили в Минск специально
Шезлонги на знаменитом пляже Изтузу в Турции
Владелец пляжа в Турции ответил на обвинения украинской модели в избиении
Место инцидента у торгового центра Karstadt в Берлине
Полиция проверит возможную связь между нападениями на банки в Берлине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами в Сочи
Лукашенко призвал тех, кто хочет другого президента, идти голосовать
Супруга Валерия Цепкало Вероника, кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
Лукашенко назвал Тихановскую и ее соратниц "несчастными девчонками"
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий назвал задержание россиян в Белоруссии безосновательным
Трансляция предвыборного послания Президента Белоруссии Александра Лукашенко
Лукашенко назвал Белоруссию "донором безопасности"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время ежегодного послания к белорусскому народу и Национальному собранию
Лукашенко оценил кандидатов в президенты Белоруссии
Акция протеста в Минске
Лукашенко заявил о попытке организовать бойню в центре Минска
Американские военные, отправляющиеся в район операций Центрального командования США из Форт-Брэгг, Северная Каролина
В Польше расквартировали командование пятого корпуса американской армии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:39Сенатор объяснил нелюбовь польских властей к России
16:37В Москве задержали пьяного водителя после совершения 562 нарушений ПДД
16:35Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов
16:33МИД назвал задержание россиян в Белоруссии спектаклем
16:31РПЦ: патриарх Варфоломей не мог повлиять на решение по Святой Софии
16:31В Audi извинились за рекламу автомобиля с маленькой девочкой
16:30Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные
16:29В Лиссабоне собственникам предложили сдавать жилье городу, а не туристам
16:29В МИД заявили, что не дадут в обиду задержанных в Белоруссии россиян
16:22Жириновский не исключил волнений в Белоруссии в случае победы Лукашенко
16:22В Кирове полицейские закрыли подростка в багажнике
16:22Эксперты ВОЗ получили от ученых из Уханя новые данные по COVID-19
16:13Лукашенко хочет нормализовать отношения с Россией, считает эксперт
16:12В ДНР обвинили украинских силовиков в минировании дорог
15:55Глава Мурманской области задекларировал таунхаус в Испании
15:52Москвичей предупредили о резком похолодании
15:50Украинский экс-депутат обвинил Порошенко во внедрении иностранных агентов
15:46В Минприроды спланировали сроки ликвидации последствий ЧП в Норильске
15:42В Ростуризме оценили убытки от отсутствия иностранных туристов
15:42В Минздраве оценили опасность новых штаммов гриппа
Лента новостейМолния