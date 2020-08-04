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Ученые обнаружили опухоль у жившего 76 миллионов лет назад динозавра
Группа ученых из канадского университета McMaster и Королевского музея Онтарио обнаружила в малоберцовой кости жившего 76 миллионов лет назад центрозавра... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T14:25
альберта
онтарио
открытия - риа наука
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60
альберта, онтарио, открытия - риа наука

Ученые обнаружили опухоль у жившего 76 миллионов лет назад динозавра

14:25 04.08.2020
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© Depositphotos / vitanovskiРаковая клетка 3D
Раковая клетка 3D
© Depositphotos / vitanovski
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Группа ученых из канадского университета McMaster и Королевского музея Онтарио обнаружила в малоберцовой кости жившего 76 миллионов лет назад центрозавра остеосаркому, впервые диагностировав у динозавра злокачественную опухоль, сообщает научный портал Eurekalert со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Lancet Oncology.
"До сих пор диагностировать подобную агрессивную форму рака у динозавров не удавалось, требовалась медицинская экспертиза и многоуровневый анализ... Здесь мы демонстрируем очевидные признаки рака костей на поздней стадии у рогатого динозавра, проживавшего 76 миллионов лет назад - впервые. Это очень волнительно", - приводит портал заявление одного из исследователей Марка Кроутера.
Кость, которую нашли в 1989 году в провинции Альберта, хранилась в музее Королевского Тиррелловского палеонтологического музея. Заметив ее в музее, ученые усомнились в изначально поставленном диагнозе, согласно которому, необычные наросты и повреждения - следы зажившего перелома. С помощью компьютерной томографии, анализа кости на клеточном уровне, трехмерной реконструкции и сравнения с тем, как рак костей протекает у человека, ученые доказали, что динозавр страдал от остеосаркомы.
"Рак, вероятно, имел ужасные последствия... и делал динозавра уязвимым для грозных тираннозавров. Вероятно, жизнь в большом, обеспечивающем защиту стаде помогла этому травоядному динозавру прожить дольше", - отметил исследователь Дэвид Эванс. Отмечается, что, скорее всего, динозавр скончался не от болезни, а вместе с другими членами стада в результате наводнения.
"Установление связи между болезнями человека и болезнями прошлого поможет ученым лучше понять эволюцию и генетику различных заболеваний", - отмечает портал.
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