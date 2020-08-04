Ученые обнаружили опухоль у жившего 76 миллионов лет назад динозавра

"До сих пор диагностировать подобную агрессивную форму рака у динозавров не удавалось, требовалась медицинская экспертиза и многоуровневый анализ... Здесь мы демонстрируем очевидные признаки рака костей на поздней стадии у рогатого динозавра, проживавшего 76 миллионов лет назад - впервые. Это очень волнительно", - приводит портал заявление одного из исследователей Марка Кроутера.