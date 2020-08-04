Рассмотрение жалобы на продление ареста Абызова отложили

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции из-за неполадок со связью на 11 августа отложил рассмотрение жалобы на продление ареста бывшего министра Первый апелляционный суд общей юрисдикции из-за неполадок со связью на 11 августа отложил рассмотрение жалобы на продление ареста бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова , сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Не представилось возможным установить видеоконференцсвязь с СИЗО, в котором содержатся Абызов и Фрайденберг. При производстве строительных работ в соседнем здании с СИЗО произошёл обрыв провода. Судебное заседание отложено на 11 августа", - рассказал собеседник агентства.

В конце июля Мосгорсуд продлил на три месяца арест Абызову и ряду других фигурантов дела: бывшему гендиректору новосибирской компании "Региональные электрические сети" Сергею Ильичеву, экс-гендиректору российской бизнес-группы "Ру-Ком" Николаю Степанову и его заму Михаилу Русакову, председателю совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александру Пелипасову и директору по экономике и финансам новосибирского АО "Ремонтэнергомонтаж и сервис" (РЭМиС) Галине Фрайденберг.

Первое уголовное дело в отношении экс-министра связано с обвинениями в похищении в 2011-2014 годах 4 миллиардов рублей у крупных поставщиков энергии - "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей" - и выводе их за рубеж. Этим летом при расследовании данного дела СК вскрыл новые эпизоды преступлений, по ним были арестованы ещё шесть человек, в том числе заочно.

В конце августа 2019 года стало известно о возбуждении второго уголовного дела - по мнению следствия, бывший министр в результате незаконной предпринимательской деятельности заработал 32 миллиарда рублей. Следствие считает, что Абызов руководил принадлежащими ему компаниями, в то время как он занимал должность министра.

В сентябре было возбуждено третье дело в отношении Абызова - об отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы. Все активы, арестованные в рамках этого громкого дела, следствие оценивает в 27 миллиардов рублей.

Абызов вину в инкриминируемых деяниях не признает и считает, что столь масштабные аресты имущества можно расценить как давление на него.

По словам адвоката Александра Асниса, финансово-экономическая экспертиза по делу Абызова проводилась в Московской лаборатории судебных экспертиз Минюста на протяжении девяти месяцев. В заключении эксперты указывали, что не могут дать ответы на поставленные следствием вопросы в связи с непредоставлением следствием необходимых документов.

Сторона защиты провела свою финансовую экспертизу с помощью компании "Росэнерго", ее эксперты оценили стоимость акций на момент сделки в 4,66 миллиарда рублей.