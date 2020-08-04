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Рассмотрение жалобы на продление ареста Абызова отложили
Первый апелляционный суд общей юрисдикции из-за неполадок со связью на 11 августа отложил рассмотрение жалобы на продление ареста бывшего министра Открытого... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T14:35
дело экс-министра абызова
александр пелипас
следственный комитет россии (ск рф)
михаил абызов
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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353
60
дело экс-министра абызова, александр пелипас, следственный комитет россии (ск рф), михаил абызов, происшествия

Рассмотрение жалобы на продление ареста Абызова отложили

14:24 04.08.2020 (обновлено: 14:35 04.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМихаил Абызов в Басманном суде
Михаил Абызов в Басманном суде
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Михаил Абызов в Басманном суде . Архивное фото
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции из-за неполадок со связью на 11 августа отложил рассмотрение жалобы на продление ареста бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Не представилось возможным установить видеоконференцсвязь с СИЗО, в котором содержатся Абызов и Фрайденберг. При производстве строительных работ в соседнем здании с СИЗО произошёл обрыв провода. Судебное заседание отложено на 11 августа", - рассказал собеседник агентства.
В конце июля Мосгорсуд продлил на три месяца арест Абызову и ряду других фигурантов дела: бывшему гендиректору новосибирской компании "Региональные электрические сети" Сергею Ильичеву, экс-гендиректору российской бизнес-группы "Ру-Ком" Николаю Степанову и его заму Михаилу Русакову, председателю совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александру Пелипасову и директору по экономике и финансам новосибирского АО "Ремонтэнергомонтаж и сервис" (РЭМиС) Галине Фрайденберг.
Первое уголовное дело в отношении экс-министра связано с обвинениями в похищении в 2011-2014 годах 4 миллиардов рублей у крупных поставщиков энергии - "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей" - и выводе их за рубеж. Этим летом при расследовании данного дела СК вскрыл новые эпизоды преступлений, по ним были арестованы ещё шесть человек, в том числе заочно.
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В конце августа 2019 года стало известно о возбуждении второго уголовного дела - по мнению следствия, бывший министр в результате незаконной предпринимательской деятельности заработал 32 миллиарда рублей. Следствие считает, что Абызов руководил принадлежащими ему компаниями, в то время как он занимал должность министра.
В сентябре было возбуждено третье дело в отношении Абызова - об отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы. Все активы, арестованные в рамках этого громкого дела, следствие оценивает в 27 миллиардов рублей.
Абызов вину в инкриминируемых деяниях не признает и считает, что столь масштабные аресты имущества можно расценить как давление на него.
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По словам адвоката Александра Асниса, финансово-экономическая экспертиза по делу Абызова проводилась в Московской лаборатории судебных экспертиз Минюста на протяжении девяти месяцев. В заключении эксперты указывали, что не могут дать ответы на поставленные следствием вопросы в связи с непредоставлением следствием необходимых документов.
Сторона защиты провела свою финансовую экспертизу с помощью компании "Росэнерго", ее эксперты оценили стоимость акций на момент сделки в 4,66 миллиарда рублей.
В марте следствие заказало новую экспертизу у частных специалистов, она пока не готова. В заключении эксперты должны будут указать рыночную стоимость, по которой ООО "Сибирская энергетическая компания" купило акции у подконтрольных Абызову компаний.
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Дело экс-министра АбызоваАлександр ПелипасСледственный комитет России (СК РФ)Михаил АбызовПроисшествия
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