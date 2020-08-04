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В Подмосковье ужесточили контроль масочного режима
Контроль за соблюдением масочного режима ужесточили в транспорте Московской области, число рейдов в утренние и вечерние часы увеличено, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T14:34
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье ужесточили контроль масочного режима

14:20 04.08.2020 (обновлено: 14:34 04.08.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖенщина в защитной маске прикладывает социальную карту москвича к валидатору в салоне городского автобуса в Москве
Женщина в защитной маске прикладывает социальную карту москвича к валидатору в салоне городского автобуса в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Женщина в защитной маске прикладывает социальную карту москвича к валидатору в салоне городского автобуса в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Контроль за соблюдением масочного режима ужесточили в транспорте Московской области, число рейдов в утренние и вечерние часы увеличено, сообщает пресс-служба регионального минтранса.
"Управление регионального административно-транспортного контроля (УРАТК) минтранса Подмосковья совместно с транспортной полицией с сегодняшнего дня усилили проверки пассажиров на наличие масок. Массовые рейды проходят в утренние и вечерние часы в общественном транспорте, на железнодорожных станциях, пересадочных узлах и вокзалах на территории всей Московской области", - говорится в сообщении.
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По результатам проверки на железнодорожных станциях и в автобусах Московской области во вторник выявлено 350 пассажиров без масок, всем вынесены предупреждения, в следующий раз нарушителей оштрафуют, сообщили в ведомстве, отметив, что наибольшее число пассажиров без индивидуальных средств защиты выявлено в Мытищах и Лобне.
За отсутствие масок или респираторов согласно КоАП Московской области предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей, добавили в пресс-службе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)Общество
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