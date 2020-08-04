В Подмосковье ужесточили контроль масочного режима

Женщина в защитной маске прикладывает социальную карту москвича к валидатору в салоне городского автобуса в Москве. Архивное фото

Женщина в защитной маске прикладывает социальную карту москвича к валидатору в салоне городского автобуса в Москве

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Контроль за соблюдением масочного режима ужесточили в транспорте Контроль за соблюдением масочного режима ужесточили в транспорте Московской области , число рейдов в утренние и вечерние часы увеличено, сообщает пресс-служба регионального минтранса.

"Управление регионального административно-транспортного контроля (УРАТК) минтранса Подмосковья совместно с транспортной полицией с сегодняшнего дня усилили проверки пассажиров на наличие масок. Массовые рейды проходят в утренние и вечерние часы в общественном транспорте, на железнодорожных станциях, пересадочных узлах и вокзалах на территории всей Московской области", - говорится в сообщении.

По результатам проверки на железнодорожных станциях и в автобусах Московской области во вторник выявлено 350 пассажиров без масок, всем вынесены предупреждения, в следующий раз нарушителей оштрафуют, сообщили в ведомстве, отметив, что наибольшее число пассажиров без индивидуальных средств защиты выявлено в Мытищах и Лобне.

За отсутствие масок или респираторов согласно КоАП Московской области предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей, добавили в пресс-службе.