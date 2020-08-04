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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200804/1575352771.html
Официальный курс евро на среду снизился на 72 копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 72,42 копейки - до 86,5011 рубля, курс доллара уменьшился на 77,8 копейки - до 73,3806... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T14:19
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на среду снизился на 72 копейки

14:19 04.08.2020
361
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с курсами валют в Москве
Электронное табло с курсами валют в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 72,42 копейки - до 86,5011 рубля, курс доллара уменьшился на 77,8 копейки - до 73,3806 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, снизилась на 75,38 копейки, составив 79,2848 рубля.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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