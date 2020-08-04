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Лукашенко призвал тех, кто хочет другого президента, идти голосовать
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что те граждане страны, которые хотят другого президента, должны идти не на площади, а на избирательный участок РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T14:08
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко призвал тех, кто хочет другого президента, идти голосовать

14:08 04.08.2020
1270
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами в Сочи
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами в Сочи
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МИНСК, 4 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что те граждане страны, которые хотят другого президента, должны идти не на площади, а на избирательный участок и голосовать.
"Тем, кто хочет другого президента: идите не на площадь, идите на избирательный участок и голосуйте, но не забывайте, что президент - глава государства, вашего государства, который по конституции олицетворяет единство нации, который является лицом страны", - сказал Лукашенко в послании к народу и парламенту.
Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек. Лукашенко баллотируется на шестой срок.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
14:02
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35220028
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Александр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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