Лукашенко призвал тех, кто хочет другого президента, идти голосовать

"Тем, кто хочет другого президента: идите не на площадь, идите на избирательный участок и голосуйте, но не забывайте, что президент - глава государства, вашего государства, который по конституции олицетворяет единство нации, который является лицом страны", - сказал Лукашенко в послании к народу и парламенту.