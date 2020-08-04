https://ria.ru/20200804/1575352229.html
Лукашенко призвал тех, кто хочет другого президента, идти голосовать
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что те граждане страны, которые хотят другого президента, должны идти не на площади, а на избирательный участок РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T14:08
2020-08-04T14:08
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200804/1575351754.html
3
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156253/58/1562535807_0:0:2773:1561_1400x0_80_0_0_f21f49a213b92086bcc4cfda568a102b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, белоруссия, в мире