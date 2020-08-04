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Роспотребнадзор дал рекомендации по прививке от гриппа
Делать прививку от гриппа рекомендуется со второй половины августа или в сентябре, большой разницы между зарубежными и отечественными вакцинами нет, сообщается... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T14:06
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по прививке от гриппа

14:06 04.08.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедик готовит шприц с вакциной против гриппа
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Делать прививку от гриппа рекомендуется со второй половины августа или в сентябре, большой разницы между зарубежными и отечественными вакцинами нет, сообщается в Telegram-канале портала стопкоронавирус.рф со ссылкой на ответ Роспотребнадзора.
"Вакцинацию против гриппа рекомендуют делать начиная со второй половины августа или в сентябре, до ожидаемого подъема заболеваемости. Для этого существуют специальные прививочные кабинеты, часть из которых организуется дополнительно, перед началом прививочной кампании", - говорится в сообщении.
Принципиальной разницы между российскими и зарубежными вакцинами нет, все они производятся по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, уточнили в Роспотребнадзоре.
"Почти каждый год мы встречаемся с новыми вариантами гриппа. На сегодняшний день нет сведений об особой опасности тех типов, которые ожидаются в 2020-2021 году. Однако мы не забываем о том, что грипп ежегодно дает огромное число случаев тяжелого течения, осложнений и летальных исходов во всем мире", - подчеркнули в ведомстве.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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