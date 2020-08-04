Роспотребнадзор дал рекомендации по прививке от гриппа

"Вакцинацию против гриппа рекомендуют делать начиная со второй половины августа или в сентябре, до ожидаемого подъема заболеваемости. Для этого существуют специальные прививочные кабинеты, часть из которых организуется дополнительно, перед началом прививочной кампании", - говорится в сообщении.

Принципиальной разницы между российскими и зарубежными вакцинами нет, все они производятся по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, уточнили в Роспотребнадзоре.

"Почти каждый год мы встречаемся с новыми вариантами гриппа. На сегодняшний день нет сведений об особой опасности тех типов, которые ожидаются в 2020-2021 году. Однако мы не забываем о том, что грипп ежегодно дает огромное число случаев тяжелого течения, осложнений и летальных исходов во всем мире", - подчеркнули в ведомстве.