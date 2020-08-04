Проект "России сегодня" стал призером конкурса Malofiej

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Проект дирекции медиадизайна МИА "Россия сегодня" "Портрет российской семьи. Как он изменился за 20 лет" получил "бронзу" на международном конкурсе в области визуальной коммуникации Malofiej. Работа агентства отмечена в номинации "Онлайн-графика".
Интерактивный спецпроект наглядно рассказывает о том, как изменилась типичная российская семья за 20 лет. В нем дан обобщенный динамический портрет 100 городских домохозяйств: данные о формах брака, количестве детей, расходах и основных семейных проблемах. В создании инфографики принимали участие редактор Мария Поташова, дизайнер Наталия Филимонова, дата-аналитик Алексей Смагин, иллюстратор Ирина Таловская, программист Иван Земляченко, руководитель студии Александр Вершинин, арт-директор Денис Золотарев.
"Мы сравнивали портрет семьи тогда и сейчас. Изучали, как время повлияло на семью, как менялись экономические условия, а с ними — институт брака и родительства, связанные с этим убеждения и традиции", — рассказала Ирина Таловская.
"Создавать проекты для такой широкой аудитории, как наша, довольно непросто. Еще сложнее заслужить признание аудитории профессиональной, наших коллег по цеху. Я рад, что нам удалось и первое, и второе", — отметил Денис Золотарев.
Награждение победителей и призеров конкурса визуального дизайна Malofiej с 1993 года традиционно проходит в Школе коммуникаций Университета Наварры в Памплоне (Испания), но в этом году очная церемония была отменена из-за пандемии коронавируса. Конкурс носит имя одного из пионеров инфографики, аргентинского картографа Алехандро Малофея. В профессиональном сообществе эта премия считается "Оскаром" в сфере визуальной коммуникации.
В других номинациях призовые места получили New York Times, Reuters, South China Morning Post, The Washington Post, National Geographic и другие мировые издания.
Дирекция медиадизайна МИА "Россия сегодня" – одно из самых динамично развивающихся подразделений медиагруппы "Россия сегодня". Дирекция состоит из нескольких отделов — оперативной графики, продуктового дизайна и комплексных медиапроектов. В коллекции Дирекции медиадизайна уже есть награды с таких международных конкурсов, как 18th Annual Communicator Awards, 19th Annual Communicator Awards, Malofiej 20, 21, 23,24, Best of Digital News Design, 2013 Typography Competition, ED Awards.
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