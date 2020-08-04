Проект "России сегодня" стал призером конкурса Malofiej

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Проект дирекции медиадизайна МИА "Россия сегодня" " Проект дирекции медиадизайна МИА "Россия сегодня" " Портрет российской семьи. Как он изменился за 20 лет " получил "бронзу" на международном конкурсе в области визуальной коммуникации Malofiej. Работа агентства отмечена в номинации "Онлайн-графика".

Интерактивный спецпроект наглядно рассказывает о том, как изменилась типичная российская семья за 20 лет. В нем дан обобщенный динамический портрет 100 городских домохозяйств: данные о формах брака, количестве детей, расходах и основных семейных проблемах. В создании инфографики принимали участие редактор Мария Поташова, дизайнер Наталия Филимонова, дата-аналитик Алексей Смагин, иллюстратор Ирина Таловская, программист Иван Земляченко, руководитель студии Александр Вершинин, арт-директор Денис Золотарев.

"Мы сравнивали портрет семьи тогда и сейчас. Изучали, как время повлияло на семью, как менялись экономические условия, а с ними — институт брака и родительства, связанные с этим убеждения и традиции", — рассказала Ирина Таловская.

"Создавать проекты для такой широкой аудитории, как наша, довольно непросто. Еще сложнее заслужить признание аудитории профессиональной, наших коллег по цеху. Я рад, что нам удалось и первое, и второе", — отметил Денис Золотарев.

Награждение победителей и призеров конкурса визуального дизайна Malofiej с 1993 года традиционно проходит в Школе коммуникаций Университета Наварры в Памплоне (Испания), но в этом году очная церемония была отменена из-за пандемии коронавируса. Конкурс носит имя одного из пионеров инфографики, аргентинского картографа Алехандро Малофея. В профессиональном сообществе эта премия считается "Оскаром" в сфере визуальной коммуникации.

В других номинациях призовые места получили New York Times, Reuters, South China Morning Post, The Washington Post, National Geographic и другие мировые издания.