https://ria.ru/20200804/1575351966.html
Пола Уилана перевели в колонию в Мордовии
Осужденного на 16 лет за шпионаж американца Пола Уилана перевели в исправительную колонию ИК-18 в Мордовии, сообщил его брат Дэвид Уилан. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T14:04
2020-08-04T15:59
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2
великобритания
москва
сергиев посад
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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