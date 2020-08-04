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Пола Уилана перевели в колонию в Мордовии
Осужденного на 16 лет за шпионаж американца Пола Уилана перевели в исправительную колонию ИК-18 в Мордовии, сообщил его брат Дэвид Уилан. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T15:59
дело пола уилана
пол уилан
дэйв уилан
республика мордовия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
великобритания
москва
сергиев посад
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дело пола уилана, пол уилан, дэйв уилан, республика мордовия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), великобритания, москва, сергиев посад, происшествия

Пола Уилана перевели в колонию в Мордовии

14:04 04.08.2020 (обновлено: 15:59 04.08.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан во время оглашения приговора в Московском городском суде
Гражданин США Пол Уилан во время оглашения приговора в Московском городском суде
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 4 авг — РИА Новости. Осужденного на 16 лет за шпионаж американца Пола Уилана перевели в исправительную колонию ИК-18 в Мордовии, сообщил его брат Дэвид Уилан.
"Пол проведет 20 дней на карантине в колонии ИК-18 и потом будет переведен в колонию его постоянного пребывания ИК-17", — добавил он.
Мосгорсуд 15 июня приговорил бывшего американского морпеха Пола Уилана к 16 годам колонии за шпионаж. Следствие фабулу дела официально не раскрывает: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции.
Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад.
Гражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
9 июля, 16:38
В МИД опровергли переговоры на тему обмена Уилана
6641010
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Дело Пола УиланаПол УиланДэйв УиланРеспублика МордовияФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ВеликобританияМоскваСергиев ПосадПроисшествия
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