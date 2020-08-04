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Добровольцы получат вакцину от COVID-19 дважды
Вакцинация добровольцев, испытывающих вакцину от COVID-19 в центре "Вектор", будет двукратной с интервалом в 21 день, предполагается, что иммунитет против... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T14:04
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коронавирус в россии
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РИА Новости
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353
60
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Добровольцы получат вакцину от COVID-19 дважды

14:04 04.08.2020
381
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедсестра в прививочном кабинете
Медсестра в прививочном кабинете
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медсестра в прививочном кабинете . Архивное фото
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Вакцинация добровольцев, испытывающих вакцину от COVID-19 в центре "Вектор", будет двукратной с интервалом в 21 день, предполагается, что иммунитет против инфекции будет после второго введения, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"Вакцина должна способствовать выработке иммунитета против новой коронавирусной инфекции после двукратного введения с интервалом в 21 день. Вместе с тем сбор данных об уровне антител начинается уже после первой вакцинации", - говорится в сообщении.
Центр "Вектор" 27 июля начал клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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