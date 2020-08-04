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Лукашенко призвал не допустить политического кризиса в Белоруссии
Изменения в конституции Белоруссии не должны провоцировать кризис и вызывать паралич органов госуправления, заявил президент республики Александр Лукашенко. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T14:06
президентская кампания в белоруссии
александр лукашенко
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
президентская кампания в белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Лукашенко призвал не допустить политического кризиса в Белоруссии

14:02 04.08.2020 (обновлено: 14:06 04.08.2020)
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© REUTERS / Vasily FedosenkoТрансляция предвыборного послания Президента Белоруссии Александра Лукашенко
Трансляция предвыборного послания Президента Белоруссии Александра Лукашенко
© REUTERS / Vasily Fedosenko
МИНСК, 4 авг – РИА Новости. Изменения в конституции Белоруссии не должны провоцировать кризис и вызывать паралич органов госуправления, заявил президент республики Александр Лукашенко.
Действующий белорусский лидер во вторник, за несколько дней до выборов на высший государственный пост, выступает с ежегодным посланием к народу и парламенту.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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"Предложения могут быть разные, в том числе в области партийного строительства, перераспределения полномочий между органами государственной власти. Я лично готов к любым изменениям, если они будут на пользу народу и если вы к ним готовы. Но главное - конституция не должна провоцировать политический кризис, вызывать паралич управленческой системы, как это было в середине девяностых", - заявил Лукашенко в послании народу и парламенту.
Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек. Лукашенко баллотируется на шестой срок.
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Президентская кампания в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
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