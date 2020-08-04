Лукашенко призвал не допустить политического кризиса в Белоруссии

МИНСК, 4 авг – РИА Новости. Изменения в конституции Белоруссии не должны провоцировать кризис и вызывать паралич органов госуправления, заявил президент республики Александр Лукашенко.
Действующий белорусский лидер во вторник, за несколько дней до выборов на высший государственный пост, выступает с ежегодным посланием к народу и парламенту.
"Предложения могут быть разные, в том числе в области партийного строительства, перераспределения полномочий между органами государственной власти. Я лично готов к любым изменениям, если они будут на пользу народу и если вы к ним готовы. Но главное - конституция не должна провоцировать политический кризис, вызывать паралич управленческой системы, как это было в середине девяностых", - заявил Лукашенко в послании народу и парламенту.
Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек. Лукашенко баллотируется на шестой срок.