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Лукашенко заявил о еще одном отряде, переброшенном в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во вторник поступила информация о еще одном отряде, который переброшен на юг Белоруссии для дестабилизации... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T14:04
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил о еще одном отряде, переброшенном в Белоруссию

14:02 04.08.2020 (обновлено: 14:04 04.08.2020)
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© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
МИНСК, 4 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во вторник поступила информация о еще одном отряде, который переброшен на юг Белоруссии для дестабилизации обстановки в республике.
"Сегодня поступила информация о еще одном отряде, который переброшен на юг", - сказал Лукашенко в послании к народу и парламенту.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
08:00
Почему Лукашенко скоро исправит свою ошибку
Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан. В отношении россиян было возбуждено уголовное дело по статье "подготовка теракта", за что им, по разным оценкам, может грозить до 20 лет лишения свободы. Позднее СК Белоруссии сообщил, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были там транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии. Российский президент Владимир Путин и члены Совбеза, как уточнял Песков, рассчитывают на скорое прояснение всех обстоятельств задержания россиян и их освобождение.
В МИД РФ сообщали, что группа задержанных в Белоруссии россиян следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимые документы, включая авиабилеты, а логистику обеспечивала белорусская компания. В Москве заявили, что в распоряжении властей Белоруссии есть все необходимые документы для установления истины. При этом МИД России подчеркнул, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, и призвал прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций. Во внешнеполитическом ведомстве РФ также потребовали незамедлительно обеспечить доступ консульских сотрудников к задержанным в Белоруссии гражданам РФ.
Сотрудники ОМОН Белоруссии в Минске
10:27
Досрочные выборы президента стартовали в Белоруссии
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Александр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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Крыша поехала.
4 августа, 14:08
jjuws-w
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Но эту группу вычислить не удалось,работают под прикрытием: выпивают и женщинами интересуются.
4 августа, 14:09
Natalia Ponomareva
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