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Тверская область
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Реновация "Морозовского городка" стартует в Твери
Власти Тверской области начали реализацию проекта реновации "Морозовского городка" в Твери, состоящего из более чем 50 жилых корпусов, общественных зданий и... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T14:02
тверская область
россия
игорь руденя
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
россия, игорь руденя, общество

Реновация "Морозовского городка" стартует в Твери

14:02 04.08.2020
18
© Предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиПроект реновации "Морозовского городка" в Твери
Проект реновации Морозовского городка в Твери
© Предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 4 авг – РИА Новости. Власти Тверской области начали реализацию проекта реновации "Морозовского городка" в Твери, состоящего из более чем 50 жилых корпусов, общественных зданий и производственных цехов постройки рубежа ХIХ-ХX веков, многие из которых являются уникальными архитектурными объектами, сообщает пресс-служба правительства региона.
Проект, поддержанный госкорпорацией ВЭБ.РФ, рассчитан до 2030 года. Как заявил во вторник на заседании правительства Тверской области губернатор региона Игорь Руденя, "Морозовский городок" должен стать новым деловым, культурным и туристическим центром города Твери.
"Уверен, проект положит начало новому, современному, деловому подходу к восстановлению наших исторических памятников и знаковых мест, которым является и "Морозовский городок" в Твери", - привели в пресс-службе слова Рудени.
Он сообщил, что на первом этапе проекта предусмотрено расселение граждан из аварийных зданий в современное комфортное жилье, на втором - благоустройство территорий, реставрация, приведение в порядок инфраструктуры и восстановление исторической застройки. "Третий этап предполагает создание здесь нового делового, культурного и туристического центра Верхневолжья", - отметил губернатор.
По данным пресс-службы, в IV квартале 2020 года предусмотрен старт строительства трёх 10-этажных домов в микрорайоне "Юность" для переселения в них граждан в 2022-2023 годах. Для жителей городка будет построена 451 квартира. Рядом расположена социальная инфраструктура – школы, детские сады.
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Также запланировано создание на территории площадью около 13 гектаров новых благоустроенных пространств. В плане реновации – создание парка с детской, спортивной и фестивальной площадками, общественных зданий: конгресс-центра, ресторанного кластера, гостиницы, коливинга с сохранением архитектуры уникальных зданий. Предполагается, что в зону преобразований будут включены набережная реки Тьмаки и прилегающие территории, в том числе парк Текстильщиков.
Пресс-служба отмечает что опыт реализации проекта предполагается использовать для ревитализации кварталов исторической застройки в Вышнем Волочке, Торжке, Кимрах и других городах Верхневолжья c многовековой историей.
"Это исключительный проект не только для Российской Федерации, Тверской области, но и для европейской территории. Перезапуск "Морозовского городка" для Твери имеет ключевое значение с точки зрения экономики" - цитирует пресс-служба слова директора ассоциации по развитию гражданского общества "Институт регионального развития" Павла Парамонова.
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"Морозовский городок" входит в число наиболее интересных прифабричных комплексов центральной России рубежа ХIХ-ХX веков. Он включает более 50 сооружений жилого, общественного и производственного назначения, многие из которых являются уникальными архитектурными объектами. Появление городка связано с историей "Товарищества Тверской мануфактуры бумажных изделий". Основное развитие квартал получил под руководством знаменитой купеческой династии Морозовых, когда были построены корпуса фабрик, казармы для рабочих и хозяйственные постройки из красного кирпича.
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Тверская областьРоссияИгорь РуденяОбщество
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