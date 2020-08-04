Реновация "Морозовского городка" стартует в Твери

ТВЕРЬ, 4 авг – РИА Новости. Власти Власти Тверской области начали реализацию проекта реновации "Морозовского городка" в Твери, состоящего из более чем 50 жилых корпусов, общественных зданий и производственных цехов постройки рубежа ХIХ-ХX веков, многие из которых являются уникальными архитектурными объектами, сообщает пресс-служба правительства региона.

Проект, поддержанный госкорпорацией ВЭБ.РФ, рассчитан до 2030 года. Как заявил во вторник на заседании правительства Тверской области губернатор региона Игорь Руденя , "Морозовский городок" должен стать новым деловым, культурным и туристическим центром города Твери.

"Уверен, проект положит начало новому, современному, деловому подходу к восстановлению наших исторических памятников и знаковых мест, которым является и "Морозовский городок" в Твери", - привели в пресс-службе слова Рудени.

Он сообщил, что на первом этапе проекта предусмотрено расселение граждан из аварийных зданий в современное комфортное жилье, на втором - благоустройство территорий, реставрация, приведение в порядок инфраструктуры и восстановление исторической застройки. "Третий этап предполагает создание здесь нового делового, культурного и туристического центра Верхневолжья", - отметил губернатор.

По данным пресс-службы, в IV квартале 2020 года предусмотрен старт строительства трёх 10-этажных домов в микрорайоне "Юность" для переселения в них граждан в 2022-2023 годах. Для жителей городка будет построена 451 квартира. Рядом расположена социальная инфраструктура – школы, детские сады.

Также запланировано создание на территории площадью около 13 гектаров новых благоустроенных пространств. В плане реновации – создание парка с детской, спортивной и фестивальной площадками, общественных зданий: конгресс-центра, ресторанного кластера, гостиницы, коливинга с сохранением архитектуры уникальных зданий. Предполагается, что в зону преобразований будут включены набережная реки Тьмаки и прилегающие территории, в том числе парк Текстильщиков.

Пресс-служба отмечает что опыт реализации проекта предполагается использовать для ревитализации кварталов исторической застройки в Вышнем Волочке, Торжке, Кимрах и других городах Верхневолжья c многовековой историей.

"Это исключительный проект не только для Российской Федерации , Тверской области, но и для европейской территории. Перезапуск "Морозовского городка" для Твери имеет ключевое значение с точки зрения экономики" - цитирует пресс-служба слова директора ассоциации по развитию гражданского общества "Институт регионального развития" Павла Парамонова.