https://ria.ru/20200804/1575351508.html
Онищенко призвал быть осторожней с КТ
Лучевая нагрузка при компьютерной томографии очень высокая, с ней надо быть "поосторожней" и не проходить без назначения врача даже при положительном тесте на... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T13:58
2020-08-04T13:58
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
госдума рф
геннадий онищенко
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, госдума рф, геннадий онищенко, общество
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости.
Лучевая нагрузка при компьютерной томографии очень высокая, с ней надо быть "поосторожней" и не проходить без назначения врача даже при положительном тесте на COVID-19, заявил РИА Новости бывший главный санитарный врач РФ, доктор медицинских наук, депутат Госдумы Геннадий Онищенко
, отметив необходимость поиска других возможностей для диагностики.
"(Надо смотреть - ред.) на необходимость этого КТ. Его так разрекламировали, настолько люди в это КТ верят... Вот так получилось – все были перепуганы. У этого COVID где-то 40% вообще бессимптомные течения. Он не болеет, никаких признаков нет. Есть эта (КТ) нагрузка, и она очень высокая, надо с ней быть поосторожней... мы будем надеяться, что в будущем мы будем совершенствовать и формы лечения, и более осторожно относиться к такого рода исследованиям... В перспективе надо искать кроме КТ и другие возможности для диагностики, и посмотреть на необходимость этого КТ", - сказал Онищенко.
По данным Онищенко, в среднем на одного пациента с COVID приходится 2,5 КТ, однако бывший главный санитарный врач предупреждает, что не стоит принимать решение делать томографию без необходимости и назначения врача, даже если выявлен коронавирус.
"Призыв может быть один – если вы заболели, не ищите где-то там платную поликлинику, чтобы вам сделали КТ, а обращайтесь к врачу и врач вам все назначит... Сами решат, как с тобой быть", - заключил депутат Госдумы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.