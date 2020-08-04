Онищенко призвал быть осторожней с КТ

"(Надо смотреть - ред.) на необходимость этого КТ. Его так разрекламировали, настолько люди в это КТ верят... Вот так получилось – все были перепуганы. У этого COVID где-то 40% вообще бессимптомные течения. Он не болеет, никаких признаков нет. Есть эта (КТ) нагрузка, и она очень высокая, надо с ней быть поосторожней... мы будем надеяться, что в будущем мы будем совершенствовать и формы лечения, и более осторожно относиться к такого рода исследованиям... В перспективе надо искать кроме КТ и другие возможности для диагностики, и посмотреть на необходимость этого КТ", - сказал Онищенко.