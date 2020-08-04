Онищенко отметил увеличение коллективной дозы облучения россиян из-за КТ

"При лечении коронавирусной инфекции КТ является основным диагностическим средством, кроме постановки тестов. В самой схеме лечения КТ занимает значительное место, как на стадии постановки диагноза, так и на стадии ведения больного и заключения: вылечился он или нет. Потому что первое, что прежде всего страдает от коронавируса, - это легкие. Такое исследование (радиационной нагрузки - ред.) было проведено... и пришли к таким выводам, что именно эта эпидемическая ситуация оказала значительное влияние на структуру лучевой диагностики, и конечно же, на совокупную коллективную дозу облучения населения РФ. Тут, конечно же, вывод такой – коллективная доза за 4 месяца 2020 года возросла примерно в два раза – до 32 тысяч человеко-зиверт", - сказал Онищенко.