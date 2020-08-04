Онищенко отметил увеличение коллективной дозы облучения россиян из-за КТ

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Использование компьютерной томографии в диагностике коронавируса привело к увеличению коллективной дозы облучения россиян, которая за 4 месяца возросла в два раза, заявил РИА Новости бывший главный санитарный врач РФ, доктор медицинских наук, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, отметив, что это может привести к возникновению рака.
"При лечении коронавирусной инфекции КТ является основным диагностическим средством, кроме постановки тестов. В самой схеме лечения КТ занимает значительное место, как на стадии постановки диагноза, так и на стадии ведения больного и заключения: вылечился он или нет. Потому что первое, что прежде всего страдает от коронавируса, - это легкие. Такое исследование (радиационной нагрузки - ред.) было проведено... и пришли к таким выводам, что именно эта эпидемическая ситуация оказала значительное влияние на структуру лучевой диагностики, и конечно же, на совокупную коллективную дозу облучения населения РФ. Тут, конечно же, вывод такой – коллективная доза за 4 месяца 2020 года возросла примерно в два раза – до 32 тысяч человеко-зиверт", - сказал Онищенко.
Так, на одного COVID-пациента, по данным Онищенко, приходится в среднем по 2,5 КТ. Это, утверждает бывший главный санитарный врач, сказывается на увеличении коллективной дозы радиации, которая, в свою очередь, провоцирует дополнительные случаи возникновения радиационно-индуцированного рака и наследственных проявлений.
Онищенко пояснил, что ежегодно, согласно радиационно-гигиеническому паспорту, рассчитывается радиационная нагрузка на всю популяцию. Так, учитывается естественная радиация, где радиационный фон выше обычного, к примеру, где много гранита. Далее - медицинское облучение из-за оборудования, которое может быть неисправно или устарело, а также частое проведение радиационных обследований.
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