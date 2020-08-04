В Чувашии двухлетний ребенок разбился насмерть, выпав из окна

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Двухлетний мальчик разбился, выпав из окна квартиры на восьмом этаже в чувашском городе Двухлетний мальчик разбился, выпав из окна квартиры на восьмом этаже в чувашском городе Канаше , сообщает региональное следственное управления СК РФ.

По предварительным данным, вечером в понедельник в Канаше двухлетний ребенок, оставшись в комнате без присмотра взрослых, залез на подоконник и выпал из окна восьмого этажа. От полученных травм он скончался в реанимации через непродолжительный промежуток времени.

"Следственными органами проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении регионального СУСК.

Прокуратура Чувашии также проводит проверку, в ходе которой "будут установлены подробные обстоятельства произошедшего, дана оценка деятельности родителей и иных лиц, не обеспечивших безопасное нахождение ребенка в квартире".