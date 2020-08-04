Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200804/1575351313.html
В Чувашии двухлетний ребенок разбился насмерть, выпав из окна
Двухлетний мальчик разбился, выпав из окна квартиры на восьмом этаже в чувашском городе Канаше, сообщает региональное следственное управления СК РФ. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T13:55
следственный комитет россии (ск рф)
чувашская республика (чувашия)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571049214_0:135:3160:1913_1400x0_80_0_0_83c917f58163bf4dda9ec65d2522fb56.jpg
https://ria.ru/20200722/1574721279.html
1
чувашская республика (чувашия)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571049214_0:135:3160:1913_1400x0_80_0_0_83c917f58163bf4dda9ec65d2522fb56.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571049214_215:0:2946:2048_1400x0_80_0_0_ded0a64a376bf72665f6abc85237799b.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571049214_556:0:2604:2048_1400x0_80_0_0_8cec6bb1b5af45d644d6cff319e31b77.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), чувашская республика (чувашия), происшествия

В Чувашии двухлетний ребенок разбился насмерть, выпав из окна

13:55 04.08.2020
686
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Двухлетний мальчик разбился, выпав из окна квартиры на восьмом этаже в чувашском городе Канаше, сообщает региональное следственное управления СК РФ.
По предварительным данным, вечером в понедельник в Канаше двухлетний ребенок, оставшись в комнате без присмотра взрослых, залез на подоконник и выпал из окна восьмого этажа. От полученных травм он скончался в реанимации через непродолжительный промежуток времени.
"Следственными органами проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Прокуратура Чувашии также проводит проверку, в ходе которой "будут установлены подробные обстоятельства произошедшего, дана оценка деятельности родителей и иных лиц, не обеспечивших безопасное нахождение ребенка в квартире".
"Кроме того, прокуратура Чувашии разрабатывает комплекс мер, направленных на предупреждение несчастных случаев, в которых гибнут дети... К работе будут привлечены и иные государственные органы", - отмечается в сообщении.
Полицейский
22 июля, 15:07
В Подольске возбудили дело против матери мальчика, выпавшего из окна
0001502
Обсудить 1
Следственный комитет России (СК РФ)Чувашская Республика (Чувашия)Происшествия
Рекомендуем
Актер Михаил Ефремов в автомобиле у Пресненского суда Москвы
Жириновский назвал долгом Ефремова признать вину в ДТП
Медицинские работники готовят пациента к проведению компьютерной томографии
Онищенко призвал быть осторожней с КТ
Машина службы скорой помощи в США
В США за сутки выявили более 45 тысяч случаев заражения коронавирусом
Геннадий Онищенко
Онищенко отметил увеличение коллективной дозы облучения россиян из-за КТ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко усомнился в готовности белорусов к новому президенту
Телеведущий Александр Гордон
Александр Гордон развелся
Актер Леонардо Ди Каприо во время фотоколла перед премьерой фильма Великий Гэтсби
Леонардо Ди Каприо подписал многолетний контракт с Apple
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа
Роспотребнадзор дал рекомендации по прививке от гриппа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о еще одном отряде, переброшенном в Белоруссию
Супруга Валерия Цепкало Вероника, кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
Лукашенко назвал Тихановскую и ее соратниц "несчастными девчонками"
Шезлонги на знаменитом пляже Изтузу в Турции
Владелец пляжа в Турции ответил на обвинения украинской модели в избиении
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время ежегодного послания к белорусскому народу и Национальному собранию
Лукашенко оценил кандидатов в президенты Белоруссии
Полиция
Источник рассказал о женщине, которую облили кислотой в Подмосковье
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время ежегодного послания к белорусскому народу и Национальному собранию
Лукашенко заявил, что задержанных россиян направили в Минск специально
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами в Сочи
Лукашенко призвал тех, кто хочет другого президента, идти голосовать
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:39Сенатор объяснил нелюбовь польских властей к России
16:37В Москве задержали пьяного водителя после совершения 562 нарушений ПДД
16:35Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов
16:33МИД назвал задержание россиян в Белоруссии спектаклем
16:31РПЦ: патриарх Варфоломей не мог повлиять на решение по Святой Софии
16:31В Audi извинились за рекламу автомобиля с маленькой девочкой
16:30Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные
16:29В Лиссабоне собственникам предложили сдавать жилье городу, а не туристам
16:29В МИД заявили, что не дадут в обиду задержанных в Белоруссии россиян
16:22Жириновский не исключил волнений в Белоруссии в случае победы Лукашенко
16:22В Кирове полицейские закрыли подростка в багажнике
16:22Эксперты ВОЗ получили от ученых из Уханя новые данные по COVID-19
16:13Лукашенко хочет нормализовать отношения с Россией, считает эксперт
16:12В ДНР обвинили украинских силовиков в минировании дорог
15:55Глава Мурманской области задекларировал таунхаус в Испании
15:52Москвичей предупредили о резком похолодании
15:50Украинский экс-депутат обвинил Порошенко во внедрении иностранных агентов
15:46В Минприроды спланировали сроки ликвидации последствий ЧП в Норильске
15:42В Ростуризме оценили убытки от отсутствия иностранных туристов
15:42В Минздраве оценили опасность новых штаммов гриппа
Лента новостейМолния