https://ria.ru/20200804/1575351313.html
В Чувашии двухлетний ребенок разбился насмерть, выпав из окна
Двухлетний мальчик разбился, выпав из окна квартиры на восьмом этаже в чувашском городе Канаше, сообщает региональное следственное управления СК РФ. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T13:55
2020-08-04T13:55
следственный комитет россии (ск рф)
чувашская республика (чувашия)
происшествия
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чувашская республика (чувашия)
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), чувашская республика (чувашия), происшествия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 авг - РИА Новости.
Двухлетний мальчик разбился, выпав из окна квартиры на восьмом этаже в чувашском городе Канаше
, сообщает региональное следственное управления СК
РФ.
По предварительным данным, вечером в понедельник в Канаше двухлетний ребенок, оставшись в комнате без присмотра взрослых, залез на подоконник и выпал из окна восьмого этажа. От полученных травм он скончался в реанимации через непродолжительный промежуток времени.
"Следственными органами проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Прокуратура Чувашии также проводит проверку, в ходе которой "будут установлены подробные обстоятельства произошедшего, дана оценка деятельности родителей и иных лиц, не обеспечивших безопасное нахождение ребенка в квартире".
"Кроме того, прокуратура Чувашии разрабатывает комплекс мер, направленных на предупреждение несчастных случаев, в которых гибнут дети... К работе будут привлечены и иные государственные органы", - отмечается в сообщении.