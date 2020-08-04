В США за сутки выявили более 45 тысяч случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавируса нового типа в Соединенных Штатах за последние сутки увеличилось более чем на 45 тысяч, скончались еще свыше 500 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, за последние 24 часа медики в США выявили 45 368 новых случаев заражения и 540 летальных исходов.

Днем ранее эти показатели составляли 47 511 и 413 соответственно.

За все время в США выявили 4 717 716 заражений и свыше 155 тысяч смертей. После заражения выздоровели более 1,5 миллиона человек.

Во всем мире, как сообщает университет Джонса Хопкинса, коронавирусом заразились более 18,3 миллиона человек, скончались 694 406 пациентов с подтвержденным COVID-19.