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Распространение нового коронавируса
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В США за сутки выявили более 45 тысяч случаев заражения коронавирусом
Количество выявленных случаев заражения коронавируса нового типа в Соединенных Штатах за последние сутки увеличилось более чем на 45 тысяч, скончались еще свыше РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T13:54
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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353
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коронавирус covid-19, сша, в мире

В США за сутки выявили более 45 тысяч случаев заражения коронавирусом

13:54 04.08.2020
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CC BY 2.0 / Paul Sableman / St. Louis Fire Department Emergency Medical ServiceМашина службы скорой помощи в США
Машина службы скорой помощи в США
CC BY 2.0 / Paul Sableman / St. Louis Fire Department Emergency Medical Service
Машина службы скорой помощи в США. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавируса нового типа в Соединенных Штатах за последние сутки увеличилось более чем на 45 тысяч, скончались еще свыше 500 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за последние 24 часа медики в США выявили 45 368 новых случаев заражения и 540 летальных исходов.
Днем ранее эти показатели составляли 47 511 и 413 соответственно.
За все время в США выявили 4 717 716 заражений и свыше 155 тысяч смертей. После заражения выздоровели более 1,5 миллиона человек.
Во всем мире, как сообщает университет Джонса Хопкинса, коронавирусом заразились более 18,3 миллиона человек, скончались 694 406 пациентов с подтвержденным COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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