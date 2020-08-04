https://ria.ru/20200804/1575351259.html
В США за сутки выявили более 45 тысяч случаев заражения коронавирусом
Количество выявленных случаев заражения коронавируса нового типа в Соединенных Штатах за последние сутки увеличилось более чем на 45 тысяч, скончались еще свыше РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T13:54
2020-08-04T13:54
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152036/00/1520360097_123:0:1927:1015_1400x0_80_0_0_b6672b8a3a9e8c35c6c5f830616716cf.jpg
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/152036/00/1520360097_123:0:1927:1015_1400x0_80_0_0_b6672b8a3a9e8c35c6c5f830616716cf.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/152036/00/1520360097_348:0:1701:1015_1400x0_80_0_0_d3de91f646fd1243889258832e2cb49a.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/152036/00/1520360097_517:0:1532:1015_1400x0_80_0_0_01027b900af44037bb5614dd9ebfc0e3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, сша, в мире
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавируса нового типа в Соединенных Штатах за последние сутки увеличилось более чем на 45 тысяч, скончались еще свыше 500 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за последние 24 часа медики в США
выявили 45 368 новых случаев заражения и 540 летальных исходов.
Днем ранее эти показатели составляли 47 511 и 413 соответственно.
За все время в США выявили 4 717 716 заражений и свыше 155 тысяч смертей. После заражения выздоровели более 1,5 миллиона человек.
Во всем мире, как сообщает университет Джонса Хопкинса, коронавирусом заразились более 18,3 миллиона человек, скончались 694 406 пациентов с подтвержденным COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.