Лукашенко усомнился в готовности белорусов к новому президенту

МИНСК, 4 авг - РИА Новости. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что глава государства в Белоруссии обладает колоссальными полномочиями, и обратился с вопросом к жителям страны, готовы ли они передать их другому человеку.
"Да, в Беларуси за многое отвечает президент, обладающий колоссальными полномочиями. Это определяющая гарантия реализации социальных обязательств государства перед людьми. Но готовы ли вы, белорусы, сегодня эти полномочия с этой конституцией передать другому?" - заявил Лукашенко в послании народу и парламенту.
"Я не святой. У меня есть все - и хорошее, и плохое, но вы меня знаете. Вы знаете, на что я пойду, на что нет, что я могу, а что нет. Вы знаете, что ваша жизнь для меня - святое. Остальное забудьте. Завтра придет и возьмет человек новый, неизвестный, эту конституцию - какую политику он будет проводить? Вы его удержите от обвальной приватизации? Вы его удержите от того, что он столкнет страну влево или вправо? Удержите, сегодня уже удержите и без меня", - сказал белорусский лидер.