Лукашенко усомнился в готовности белорусов к новому президенту

"Я не святой. У меня есть все - и хорошее, и плохое, но вы меня знаете. Вы знаете, на что я пойду, на что нет, что я могу, а что нет. Вы знаете, что ваша жизнь для меня - святое. Остальное забудьте. Завтра придет и возьмет человек новый, неизвестный, эту конституцию - какую политику он будет проводить? Вы его удержите от обвальной приватизации? Вы его удержите от того, что он столкнет страну влево или вправо? Удержите, сегодня уже удержите и без меня", - сказал белорусский лидер.