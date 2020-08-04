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Лукашенко усомнился в готовности белорусов к новому президенту
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что глава государства в Белоруссии обладает колоссальными полномочиями, и обратился с вопросом к жителям страны,... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T13:54
президентская кампания в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
президентская кампания в белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Лукашенко усомнился в готовности белорусов к новому президенту

13:54 04.08.2020
507
© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
МИНСК, 4 авг - РИА Новости. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что глава государства в Белоруссии обладает колоссальными полномочиями, и обратился с вопросом к жителям страны, готовы ли они передать их другому человеку.

"Да, в Беларуси за многое отвечает президент, обладающий колоссальными полномочиями. Это определяющая гарантия реализации социальных обязательств государства перед людьми. Но готовы ли вы, белорусы, сегодня эти полномочия с этой конституцией передать другому?" - заявил Лукашенко в послании народу и парламенту.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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Почему Лукашенко скоро исправит свою ошибку
"Я не святой. У меня есть все - и хорошее, и плохое, но вы меня знаете. Вы знаете, на что я пойду, на что нет, что я могу, а что нет. Вы знаете, что ваша жизнь для меня - святое. Остальное забудьте. Завтра придет и возьмет человек новый, неизвестный, эту конституцию - какую политику он будет проводить? Вы его удержите от обвальной приватизации? Вы его удержите от того, что он столкнет страну влево или вправо? Удержите, сегодня уже удержите и без меня", - сказал белорусский лидер.
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Президентская кампания в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
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