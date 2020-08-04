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Лукашенко оценил кандидатов в президенты Белоруссии
Нельзя возглавить страну, появившись из ниоткуда, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о кандидатах на пост главы государства. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T14:08
президентская кампания в белоруссии
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белоруссия
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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президентская кампания в белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко оценил кандидатов в президенты Белоруссии

13:52 04.08.2020 (обновлено: 14:08 04.08.2020)
638
© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время ежегодного послания к белорусскому народу и Национальному собранию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время ежегодного послания к белорусскому народу и Национальному собранию
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время ежегодного послания к белорусскому народу и Национальному собранию
МИНСК, 4 авг - РИА Новости. Нельзя возглавить страну, появившись из ниоткуда, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о кандидатах на пост главы государства.
"Различайте реальную политику, реальную оппозицию и фанерных марионеток: нельзя возглавить страну, появившись из ниоткуда. Мы хорошо знаем те фабрики, с конвейера которых сходят такие кандидаты: появляются, обманывают, провоцируют, потом списываются в тираж своими же хозяевами", - сказал Лукашенко в послании к народу и парламенту.
Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек. Лукашенко баллотируется на шестой срок.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
13:31
Лукашенко заявил, что на предстоящих выборах нет права на ошибку
5600016
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Президентская кампания в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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