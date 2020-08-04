Лукашенко назвал Тихановскую и ее соратниц "несчастными девчонками"

Супруга Валерия Цепкало Вероника, кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске

МИНСК, 4 авг - РИА Новости. Президент Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал оппозиционного кандидата на президентских выборах Светлану Тихановскую и ее соратниц Веронику Цепкало и Марию Колесникову "несчастными девчонками", которые "не понимают, что им пишут те, кто за ними стоит".

"Нашли этих трёх несчастных девчонок, они же не понимают, что они читают, что вы им пишете... Они же не понимают, что говорят и что творят. Но мы же видим, кто за ними стоит", - сказал Лукашенко в послании белорусскому народу и национальному собранию.

Он также отметил, что "целая армия интернет-троллей, информационных провокаторов работает день и ночь, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране".