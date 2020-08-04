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https://ria.ru/20200804/1575350971.html
Лукашенко назвал Тихановскую и ее соратниц "несчастными девчонками"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал оппозиционного кандидата на президентских выборах Светлану Тихановскую и ее соратниц Веронику Цепкало и Марию... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T14:18
президентская кампания в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200804/1575349718.html
да он прав ГОЛОСУЮ ЗА ЕГО 2-МЯ РУКАМИ.
24
Не назвал, конечно, но намекнул хорошо
19
10
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575237523_0:138:3076:1868_1400x0_80_0_0_9b6be00cce0f375ba413baa7e1f71026.jpg
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60
президентская кампания в белоруссии, светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко назвал Тихановскую и ее соратниц "несчастными девчонками"

13:51 04.08.2020 (обновлено: 14:18 04.08.2020)
3204
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСупруга Валерия Цепкало Вероника, кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
Супруга Валерия Цепкало Вероника, кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 4 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал оппозиционного кандидата на президентских выборах Светлану Тихановскую и ее соратниц Веронику Цепкало и Марию Колесникову "несчастными девчонками", которые "не понимают, что им пишут те, кто за ними стоит".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
13:31
Лукашенко заявил, что на предстоящих выборах нет права на ошибку
"Нашли этих трёх несчастных девчонок, они же не понимают, что они читают, что вы им пишете... Они же не понимают, что говорят и что творят. Но мы же видим, кто за ними стоит", - сказал Лукашенко в послании белорусскому народу и национальному собранию.
Он также отметил, что "целая армия интернет-троллей, информационных провокаторов работает день и ночь, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране".
"Вы не упрекайте Лукашенко и государство, что мы проиграли битву в интернете. Мы государство. Мы никогда не выиграем эту битву в интернете, потому что она желтая. Мы же не можем опуститься на уровень желтизны, простите меня, обзывать всех шлюхами и проститутками! Тех, кто нам не нравится. Мы же не можем до этого уровня дойти", - подчеркнул Лукашенко.
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Обсудить 10
Президентская кампания в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
да он прав ГОЛОСУЮ ЗА ЕГО 2-МЯ РУКАМИ.
4 августа, 13:56
Виталик,Гродно Дерябин
13000011
Не назвал, конечно, но намекнул хорошо
4 августа, 13:58
Natalia Bikowa
1130005
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