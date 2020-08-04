https://ria.ru/20200804/1575350971.html
Лукашенко назвал Тихановскую и ее соратниц "несчастными девчонками"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал оппозиционного кандидата на президентских выборах Светлану Тихановскую и ее соратниц Веронику Цепкало и Марию... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T13:51
2020-08-04T14:18
президентская кампания в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200804/1575349718.html
Виталик,Гродно Дерябин
да он прав ГОЛОСУЮ ЗА ЕГО 2-МЯ РУКАМИ.
24
Natalia Bikowa
Не назвал, конечно, но намекнул хорошо
19
10
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575237523_0:138:3076:1868_1400x0_80_0_0_9b6be00cce0f375ba413baa7e1f71026.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
президентская кампания в белоруссии, светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире
МИНСК, 4 авг - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
назвал оппозиционного кандидата на президентских выборах Светлану Тихановскую
и ее соратниц Веронику Цепкало и Марию Колесникову "несчастными девчонками", которые "не понимают, что им пишут те, кто за ними стоит".
"Нашли этих трёх несчастных девчонок, они же не понимают, что они читают, что вы им пишете... Они же не понимают, что говорят и что творят. Но мы же видим, кто за ними стоит", - сказал Лукашенко в послании белорусскому народу и национальному собранию.
Он также отметил, что "целая армия интернет-троллей, информационных провокаторов работает день и ночь, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране".
"Вы не упрекайте Лукашенко и государство, что мы проиграли битву в интернете. Мы государство. Мы никогда не выиграем эту битву в интернете, потому что она желтая. Мы же не можем опуститься на уровень желтизны, простите меня, обзывать всех шлюхами и проститутками! Тех, кто нам не нравится. Мы же не можем до этого уровня дойти", - подчеркнул Лукашенко.