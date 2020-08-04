После пожара на турбазе в Алтайском крае завели уголовное дело

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, завели после пожара на турбазе в районе "Бирюзовой Катуни" в Алтайском крае, сообщается на сайте СК РФ.
Пожар произошел в ночь на пятницу в трехэтажном здании на территории комплекса "Горное солнце" в Алтайском крае, повреждено 120 квадратных метров. Как сообщал РИА Новости представитель экстренных служб региона, пострадали пять человек.
"По результатам проведенной процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ "оказание услуг, не соответствующих безопасности жизни и здоровья потребителя", - говорится в сообщении.
По данным следствия, с 30 на 31 июля произошло возгорание жилого здания на турбазе "Горное солнце", расположенной в особой экономической зоне туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь". В результате проживающие в здании двое мужчин получили ожоги. Кроме того, еще двое туристов - мужчина и женщина, пытаясь выбраться из горящего здания, выпрыгнули с 3-го этажа и получили травмы.
В настоящее время следователи выясняют обстоятельства и причины пожара, проводятся необходимые следственные действия.
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