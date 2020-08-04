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После пожара на турбазе в Алтайском крае завели уголовное дело
Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, завели после пожара на турбазе в районе "Бирюзовой Катуни" в Алтайском крае,... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T13:49
гибель семьи на алтайской турбазе
следственный комитет россии (ск рф)
алтайский край
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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гибель семьи на алтайской турбазе, следственный комитет россии (ск рф), алтайский край, происшествия

После пожара на турбазе в Алтайском крае завели уголовное дело

13:49 04.08.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, завели после пожара на турбазе в районе "Бирюзовой Катуни" в Алтайском крае, сообщается на сайте СК РФ.
Пожар произошел в ночь на пятницу в трехэтажном здании на территории комплекса "Горное солнце" в Алтайском крае, повреждено 120 квадратных метров. Как сообщал РИА Новости представитель экстренных служб региона, пострадали пять человек.

"По результатам проведенной процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ "оказание услуг, не соответствующих безопасности жизни и здоровья потребителя", - говорится в сообщении.

По данным следствия, с 30 на 31 июля произошло возгорание жилого здания на турбазе "Горное солнце", расположенной в особой экономической зоне туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь". В результате проживающие в здании двое мужчин получили ожоги. Кроме того, еще двое туристов - мужчина и женщина, пытаясь выбраться из горящего здания, выпрыгнули с 3-го этажа и получили травмы.
В настоящее время следователи выясняют обстоятельства и причины пожара, проводятся необходимые следственные действия.
Автомобиль Следственного комитета России
2 августа, 09:32
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Гибель семьи на алтайской турбазеСледственный комитет России (СК РФ)Алтайский крайПроисшествия
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