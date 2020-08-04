Роспотребнадзор рассказал об испытаниях вакцины "Вектора" от COVID-19

Врач проводит ежедневный обход-осмотр участника испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко в Москве. Архивное фото

Врач проводит ежедневный обход-осмотр участника испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко в Москве

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Все добровольцы, испытывающие вакцину от коронавируса в центре "Вектор", чувствуют себя хорошо, осложнений не отмечено, сообщила пресс-служба Все добровольцы, испытывающие вакцину от коронавируса в центре "Вектор", чувствуют себя хорошо, осложнений не отмечено, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора

В настоящее время привиты три добровольца, четвертый получит вакцину 5 августа. Они находятся под постоянным наблюдением врачей.

Как уточнили в пресс-службе, пока в ходе испытаний не возникало ситуаций, при которых участникам потребовалась бы медицинская помощь.

Добровольцы получат вакцину дважды с интервалом в 21 день между прививками. Предполагается, что иммунитет к вирусу появится после второй вакцинации.

Центр "Вектор" 27 июля начал клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции.

Гендиректор учреждения Ринат Максютов ранее заявил, что запуск препарата в производство запланирован на ноябрь.

Разработка вакцины

Министр здравоохранения Михаил Мурашко накануне объявил о завершении клинических испытаний вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Сейчас готовится пакет документов для регистрации этого препарата. По информации источника РИА Новости, регистрация вакцины ожидается 10-12 августа, разрешение на гражданский оборот планируют получить 15-16 августа. В первую очередь вакцинировать будут представителей особых групп, в частности медиков и учителей.

По словам Мурашко, все расходы на вакцинацию граждан покроют из бюджета.

Центр имени Гамалеи проводил клинические испытания вакцины совместно с Минобороны на базе военного госпиталя имени Н. Н. Бурденко. В начале прошлой недели оттуда выписали вторую группу из двадцати добровольцев.

Отмечалось, что у каждого их них выработался иммунный ответ. Никаких побочных действий, осложнений или нежелательных реакций, жалоб на состояние здоровья у них не обнаружили.

Директор центра Александр Гинцбург обращал внимание, что вакцина от коронавируса подойдет не всем. По его словам, любой препарат может спровоцировать обострение, поэтому людям, имеющим хронические заболевания, необходимо проконсультироваться со специалистами.