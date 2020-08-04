Лукашенко заявил, что задержанных россиян направили в Минск специально

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время ежегодного послания к белорусскому народу и Национальному собранию

МИНСК, 4 авг — РИА Новости. Задержанных под Минском и на юге Задержанных под Минском и на юге Белоруссии россиян направили в республику специально, заявил президент страны Александр Лукашенко

"Против белорусов брошены миллиардные ресурсы, мобилизованы новейшие технологии. Я с удивлением наблюдаю некую дискуссию <...> в интернет-каналах по поводу недавнего задержания 33 боевиков в Беларуси, какие там выводы и предложения. Дошли до того, что два президента договорились. Это очень опасный и сильный сигнал. И все это вранье. Про Стамбул, про Венесуэлу, про Африку и Ливию", — сказал он во время обращения к народу и парламенту.

Как отметил Лукашенко, к задержанным относятся "по-человечески", поэтому они "рассказали все": в частности, по его словам, россияне дали показания о том, что их направили в Белоруссию специально.

"Команда была "ждать", билеты, купленные на Стамбул, — это легенда. Потому что российская граница закрыта, им надо было предъявить и там, и здесь, что они летят в Стамбул", — добавил глава республики.

Он также сообщил, что сегодня получил информацию о "еще одном отряде", переброшенном на юг Белоруссии для дестабилизации обстановки. "Мы всегда жили здесь в мире, не подбрасывайте здесь ядерного оружия, не взрывайте обстановку, ибо будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело", — заявил Лукашенко.

На прошлой неделе стало известно о задержании 32 россиян ("боевиков ЧВК", по версии белорусской стороны) в санатории под Минском и еще одном — на юге страны. Против них возбудили уголовное дело по статье о подготовке терактов, наказание по которой предполагает до 20 лет лишения свободы. Кроме того, задержанных подозревают в намерении устроить в республике массовые беспорядки.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не имеет информации о каких-либо противоправных действиях этих граждан, а безосновательное задержание "не совсем укладывается в параметры союзнических отношений". Песков сообщил, что у этих людей были билеты в Стамбул , они работают в частном охранном предприятии и находились в Белоруссии транзитом.