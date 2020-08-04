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Лукашенко заявил, что задержанных россиян направили в Минск специально
Задержанных под Минском и на юге Белоруссии россиян направили в республику специально, заявил президент страны Александр Лукашенко. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T16:09
задержание россиян под минском
россия
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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Кремль и это проглотит? Себя не уважаем, позволяем какому то мошеннику и оборванцу откровенно хамить России.
1411
Бесхребетная политика России к Украине и Белоруссии ща последние двадцать лет, привела именно к таким результатам. Пока кормили, нам улыбаются, перестаём, нас грязью обливают. Себя не уважаем. Нет никакого братского народа, выветрите это из головы... Или так и будем оплёвпными от этих "братских" народов......
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россия
белоруссия
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575351355_0:3:665:377_1400x0_80_0_0_d83a1e15a42be659995ddd72c3e1e8f1.jpg
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задержание россиян под минском, россия, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил, что задержанных россиян направили в Минск специально

13:43 04.08.2020 (обновлено: 16:09 04.08.2020)
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© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время ежегодного послания к белорусскому народу и Национальному собранию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время ежегодного послания к белорусскому народу и Национальному собранию
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
МИНСК, 4 авг — РИА Новости. Задержанных под Минском и на юге Белоруссии россиян направили в республику специально, заявил президент страны Александр Лукашенко.
"Против белорусов брошены миллиардные ресурсы, мобилизованы новейшие технологии. Я с удивлением наблюдаю некую дискуссию <...> в интернет-каналах по поводу недавнего задержания 33 боевиков в Беларуси, какие там выводы и предложения. Дошли до того, что два президента договорились. Это очень опасный и сильный сигнал. И все это вранье. Про Стамбул, про Венесуэлу, про Африку и Ливию", — сказал он во время обращения к народу и парламенту.
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Как отметил Лукашенко, к задержанным относятся "по-человечески", поэтому они "рассказали все": в частности, по его словам, россияне дали показания о том, что их направили в Белоруссию специально.

"Команда была "ждать", билеты, купленные на Стамбул, — это легенда. Потому что российская граница закрыта, им надо было предъявить и там, и здесь, что они летят в Стамбул", — добавил глава республики.

Он также сообщил, что сегодня получил информацию о "еще одном отряде", переброшенном на юг Белоруссии для дестабилизации обстановки. "Мы всегда жили здесь в мире, не подбрасывайте здесь ядерного оружия, не взрывайте обстановку, ибо будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело", — заявил Лукашенко.
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На прошлой неделе стало известно о задержании 32 россиян ("боевиков ЧВК", по версии белорусской стороны) в санатории под Минском и еще одном — на юге страны. Против них возбудили уголовное дело по статье о подготовке терактов, наказание по которой предполагает до 20 лет лишения свободы. Кроме того, задержанных подозревают в намерении устроить в республике массовые беспорядки.
При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не имеет информации о каких-либо противоправных действиях этих граждан, а безосновательное задержание "не совсем укладывается в параметры союзнических отношений". Песков сообщил, что у этих людей были билеты в Стамбул, они работают в частном охранном предприятии и находились в Белоруссии транзитом.
Позже Владимир Путин обсудил действия Минска с членами Совета безопасности. Участники совещания выразили надежду, что задержанных отпустят в ближайшее время. В российском МИД также заявляли, что позиция белорусских коллег вызывает недоумение.
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143794258591402
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Задержание россиян под МинскомРоссияАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Кремль и это проглотит? Себя не уважаем, позволяем какому то мошеннику и оборванцу откровенно хамить России.
4 августа, 13:45
Егор Панкратов
395633252752
Бесхребетная политика России к Украине и Белоруссии ща последние двадцать лет, привела именно к таким результатам. Пока кормили, нам улыбаются, перестаём, нас грязью обливают. Себя не уважаем. Нет никакого братского народа, выветрите это из головы... Или так и будем оплёвпными от этих "братских" народов......
4 августа, 13:50
Арсений Новиков
45019375852
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