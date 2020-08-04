Сенатор выразил надежду на нормализацию отношений с Белоруссией

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Россия относится к Россия относится к Белоруссии как к члену Союзного государства, считает республику своим партнером, а белорусский народ - братским, заявил РИА Новости во вторник первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе обращения к парламенту и народу заявил, что Россия будет союзником Белоруссии, хотя братские отношения сменились партнерскими. Он также отметил, что страна не дружит с кем-то против кого-то, а развивает многовекторную внешнюю политику. Лукашенко также посетовал, что Белоруссия за пять лет потеряла около 9,5 миллиарда долларов из-за дорогих кредитов и торговых войн.

"Россия считает Белоруссию членом Союзного государства, и мы относимся к республике как к нашему Союзному государству и братскому народу", - сказал Джабаров.

Он отметил, что у каждой страны свои интересы, и "мы не можем в ущерб своим интересам отстаивать интересы Белоруссии или наоборот".

По мнению сенатора, это нормальный процесс, когда ближайшие соседи иногда выясняют отношения, "но потом все заканчивается миром".