https://ria.ru/20200804/1575350395.html
Сенатор выразил надежду на нормализацию отношений с Белоруссией
Россия относится к Белоруссии как к члену Союзного государства, считает республику своим партнером, а белорусский народ - братским, заявил РИА Новости во... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T13:43
2020-08-04T13:54
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
владимир джабаров
александр лукашенко
белоруссия
политика
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https://ria.ru/20200804/1575349058.html
https://ria.ru/20200718/1574535871.html
Генрих Тевтонский
Уважаемые дамы и господа!Зачем Лукашенко портит отношения с Россией?Наверно этот вопрос волнует всех в России и в Белоруссии?Ведь вражда началась именно со стороны Лукашенко.Почему его не устраивают хорошие отношения?Думаю,что он был обработан очень хорошо.Позиция вражды с Россией приносит хорошие деньги лидерам бывших советских республик,которые проводят антироссийскую политику.Думаю,что ему наглядно показали на примере Украины,что может случиться,если он не откажется от дружбы с Россией. И он испугался. А более всего ему посулили очень большие деньги за подобную политику и показали какая может быть у него замечательная жизнь на пенсии.Думаю,что Лукашенко решил положить на кровавый алтарь предательства хорошие отношения с Россией,чтобы ему прежде всего было хорошо и он получил возможности,которые ему открываются благодаря вражде с Россией.О народах в этом случае политики не думают,их заботит только их безопасность и комфорт.
68
Егор Панкратов
Хватит бредить мифическим Союзным государством и мифическим братским народом!!!!!
32
13
россия
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир джабаров, александр лукашенко, белоруссия, политика