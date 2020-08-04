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Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
https://ria.ru/20200804/1575350395.html
Сенатор выразил надежду на нормализацию отношений с Белоруссией
Россия относится к Белоруссии как к члену Союзного государства, считает республику своим партнером, а белорусский народ - братским, заявил РИА Новости во... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T13:54
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
владимир джабаров
александр лукашенко
белоруссия
политика
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https://ria.ru/20200804/1575349058.html
https://ria.ru/20200718/1574535871.html
Уважаемые дамы и господа!Зачем Лукашенко портит отношения с Россией?Наверно этот вопрос волнует всех в России и в Белоруссии?Ведь вражда началась именно со стороны Лукашенко.Почему его не устраивают хорошие отношения?Думаю,что он был обработан очень хорошо.Позиция вражды с Россией приносит хорошие деньги лидерам бывших советских республик,которые проводят антироссийскую политику.Думаю,что ему наглядно показали на примере Украины,что может случиться,если он не откажется от дружбы с Россией. И он испугался. А более всего ему посулили очень большие деньги за подобную политику и показали какая может быть у него замечательная жизнь на пенсии.Думаю,что Лукашенко решил положить на кровавый алтарь предательства хорошие отношения с Россией,чтобы ему прежде всего было хорошо и он получил возможности,которые ему открываются благодаря вражде с Россией.О народах в этом случае политики не думают,их заботит только их безопасность и комфорт.
68
Хватит бредить мифическим Союзным государством и мифическим братским народом!!!!!
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156010/64/1560106472_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_166223712e88623cca6bd2766dc6b389.jpg
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россия, владимир джабаров, александр лукашенко, белоруссия, политика

Сенатор выразил надежду на нормализацию отношений с Белоруссией

13:43 04.08.2020 (обновлено: 13:54 04.08.2020)
2266
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Россия относится к Белоруссии как к члену Союзного государства, считает республику своим партнером, а белорусский народ - братским, заявил РИА Новости во вторник первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе обращения к парламенту и народу заявил, что Россия будет союзником Белоруссии, хотя братские отношения сменились партнерскими. Он также отметил, что страна не дружит с кем-то против кого-то, а развивает многовекторную внешнюю политику. Лукашенко также посетовал, что Белоруссия за пять лет потеряла около 9,5 миллиарда долларов из-за дорогих кредитов и торговых войн.
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"Россия считает Белоруссию членом Союзного государства, и мы относимся к республике как к нашему Союзному государству и братскому народу", - сказал Джабаров.

Он отметил, что у каждой страны свои интересы, и "мы не можем в ущерб своим интересам отстаивать интересы Белоруссии или наоборот".
По мнению сенатора, это нормальный процесс, когда ближайшие соседи иногда выясняют отношения, "но потом все заканчивается миром".
"Я думаю, что так будет и у нас", - заключил Джабаров.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииРоссияВладимир ДжабаровАлександр ЛукашенкоБелоруссияПолитика
Популярные комментарии
Уважаемые дамы и господа!Зачем Лукашенко портит отношения с Россией?Наверно этот вопрос волнует всех в России и в Белоруссии?Ведь вражда началась именно со стороны Лукашенко.Почему его не устраивают хорошие отношения?Думаю,что он был обработан очень хорошо.Позиция вражды с Россией приносит хорошие деньги лидерам бывших советских республик,которые проводят антироссийскую политику.Думаю,что ему наглядно показали на примере Украины,что может случиться,если он не откажется от дружбы с Россией. И он испугался. А более всего ему посулили очень большие деньги за подобную политику и показали какая может быть у него замечательная жизнь на пенсии.Думаю,что Лукашенко решил положить на кровавый алтарь предательства хорошие отношения с Россией,чтобы ему прежде всего было хорошо и он получил возможности,которые ему открываются благодаря вражде с Россией.О народах в этом случае политики не думают,их заботит только их безопасность и комфорт.
4 августа, 14:13
Генрих Тевтонский
29000039
Хватит бредить мифическим Союзным государством и мифическим братским народом!!!!!
4 августа, 14:35
Егор Панкратов
9001022
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