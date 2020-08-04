Лукашенко рассказал о возможности критиковать власти в Белоруссии

"Мы никому не закрываем рот. Любая критика, любые мнения, любые споры - все возможно, но строго в рамках закона. Разрешена акция - приходи, высказывайся, как это сейчас и происходит, запрещена - имей в виду, что это прямое правонарушение", - сказал Лукашенко в послании народу и парламенту.