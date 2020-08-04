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Лукашенко рассказал о возможности критиковать власти в Белоруссии
Критика власти в Белоруссии не запрещена, но она должна быть строго в рамках закона, заявил президент республики Александр Лукашенко. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T13:40
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575350091_0:38:665:412_1400x0_80_0_0_79adca0d1f861d3df11d1b4251559c21.jpg
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РИА Новости
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60
александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко рассказал о возможности критиковать власти в Белоруссии

13:40 04.08.2020
250
© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
МИНСК, 4 авг - РИА Новости. Критика власти в Белоруссии не запрещена, но она должна быть строго в рамках закона, заявил президент республики Александр Лукашенко.
"Мы никому не закрываем рот. Любая критика, любые мнения, любые споры - все возможно, но строго в рамках закона. Разрешена акция - приходи, высказывайся, как это сейчас и происходит, запрещена - имей в виду, что это прямое правонарушение", - сказал Лукашенко в послании народу и парламенту.
Он отметил, что нарушителем является не только организатор незаконной акции, но и любой ее участник.
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