https://ria.ru/20200804/1575350193.html
Леонардо Ди Каприо подписал многолетний контракт с Apple
Американская корпорация Apple и студия лаурата премии "Оскар" актера Леонардо Ди Каприо Appian Way подписали многолетний контракт о сотрудничестве, сообщает... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T13:55
2020-08-04T13:59
элизабет мосс
кино и сериалы
новости культуры
альфонсо куарон
леонардо ди каприо
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мартин скорсезе
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
элизабет мосс, кино и сериалы, новости культуры, альфонсо куарон, леонардо ди каприо, apple, мартин скорсезе
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости.
Американская корпорация Apple и студия лаурата премии "Оскар" актера Леонардо Ди Каприо Appian Way подписали многолетний контракт о сотрудничестве, сообщает
Deadline.
По информации издания, они будут создавать телевизионные и документальные фильмы.
Ранее компании уже начали работу над двумя общими проектами, которые появятся на стриминговом сервисе Apple TV+. Речь о фильме "Убийцы цветочной луны" режиссера Мартина Скорсезе, в котором главные роли исполняют Ди Каприо и Роберт Де Ниро, а также сериале "Сияющие" с участием Элизабет Мосс.
В Deadline подчеркивают, Apple уже заключала контракты со многими знаменитостями, например, телеведущей Опрой Уинфри, актером Идрисом Эльбой, режиссерами Ридли Скоттом и Альфонсо Куароном и многими другими.