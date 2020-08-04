Леонардо Ди Каприо подписал многолетний контракт с Apple

По информации издания, они будут создавать телевизионные и документальные фильмы.

Ранее компании уже начали работу над двумя общими проектами, которые появятся на стриминговом сервисе Apple TV+. Речь о фильме "Убийцы цветочной луны" режиссера Мартина Скорсезе, в котором главные роли исполняют Ди Каприо и Роберт Де Ниро, а также сериале "Сияющие" с участием Элизабет Мосс.