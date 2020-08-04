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В Татарстане спортшколы возобновляют работу
Все спортшколы, работа которых была приостановлена с конца марта в связи с пандемией коронавирусной инфекции, возобновляют работу в Татарстане с 4 августа,... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T13:35
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика татарстан (татарстан), общество

В Татарстане спортшколы возобновляют работу

13:35 04.08.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкУтренние занятия по йоге и дыхательной гимнастике в Казани
Утренние занятия по йоге и дыхательной гимнастике в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
КАЗАНЬ, 4 авг - РИА Новости. Все спортшколы, работа которых была приостановлена с конца марта в связи с пандемией коронавирусной инфекции, возобновляют работу в Татарстане с 4 августа, сообщил министр спорта республики Владимир Леонов.
"Спорт, как локомотив, он должен присутствовать… Все спортшколы возвращаются на объекты. Будем заниматься. Это тоже очень важно для подрастающего поколения, для ребят, потому что очень много запросов было – когда. Вот сегодня такое решение принято", - сказал Леонов журналистам.
Министр уточнил, что в приказе минспорта Татарстана о возобновлении работы спортшкол прописаны все ограничения, которые необходимо соблюдать и тренерскому составу, и спортсменам. По его информации, решение согласовано с республиканским штабом по борьбе с коронавирусом и с Роспотребнадзором.
Ранее, с 1 августа, в рамках снятия ограничений правительство Татарстана разрешило проводить досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные, физкультурные, спортивные, выставочные, просветительские, рекламные мероприятия на открытых площадках с одновременным присутствием не более 50 человек и обязательным предварительным письменным уведомлением управления Роспотребнадзора по Татарстану.
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С 15 июля в республике разрешили возобновить работу кафе, ресторанам, рынкам и торговым центрам. Обязательными условиями являются общая заполняемость мест не более 50% от общего количества, а также соблюдение требований санитарно-эпидемиологической безопасности: дистанция между столиками не менее полутора метров, перчаточно-масочный режим для работников, регулярная дезинфекция помещений, наличие в них санитайзеров. С 5 июня правительство Татарстана разрешило жителям республики посещать спортивные центры, плавательные бассейны, фитнес-центры, с 29 июня в регионе вновь открыты для посещения все детские и спортивные площадки.
По-прежнему под запретом работа кинотеатров, ночных клубов, дискотек, детских игровых комнат, предоставление курения кальяна, перевозка в такси более двух взрослых пассажиров. Обязательными для жителей Татарстана остаются ношение масок и перчаток в магазинах и транспорте, соблюдение социальной дистанции. Также рекомендовано соблюдать режим самоизоляции, не покидая места проживания без необходимости, и максимально ограничить контакты с другими людьми.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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