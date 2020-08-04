В Ханое закончились экспресс-тесты на COVID-19

Новая вспышка коронавируса возникла в стране более чем через три месяца после предыдущего зарегистрированного внутреннего заражения COVID-19, когда большинство ограничений, введенных в связи с пандемией, уже были сняты. С 25 июля по настоящее время в стране заболели 205 человек. Также в последнюю неделю во Вьетнаме были зарегистрированы первые за все время пандемии шесть смертельных случаев от коронавирусной инфекции.