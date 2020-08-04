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В Ханое закончились экспресс-тесты на COVID-19
Тест-системы для выявления COVID-19 закончились в столице Вьетнама Ханое, власти просят жителей самостоятельно отслеживать симптомы заболевания, сообщает... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T13:31
коронавирус covid-19
здоровье - общество
вьетнам
в мире
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, вьетнам, в мире

В Ханое закончились экспресс-тесты на COVID-19

13:31 04.08.2020
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© AP Photo / Hau DinhМедицинские работники у ресторана в Ханое, у работника которого диагностирован COVID-19
Медицинские работники у ресторана в Ханое, у работника которого диагностирован COVID-19
© AP Photo / Hau Dinh
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Тест-системы для выявления COVID-19 закончились в столице Вьетнама Ханое, власти просят жителей самостоятельно отслеживать симптомы заболевания, сообщает местное издание VN Express со ссылкой на минздрав.
Как заявил глава депздрава Ханоя Нгуен Кхак Хьен, экспресс-тесты закончились днем в понедельник. Специалисты столицы обследовали более 88 тысяч человек, вернувшихся из Дананга, очага распространения COVID-19 во Вьетнаме. При этом экспресс-тесты использовались только для проверки 70 тысяч человек, 18 тысяч вернувшихся проверить не удалось из-за нехватки тестов.
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"Число обследованных людей превысило наши ожидания. Мы советуем людям следить за здоровьем, и в случае каких-либо симптомов – кашля, высокой температуры или затрудненного дыхания - обращаться в медучреждения", - заявил чиновник.
Тест-системы для быстрого выявления COVID-19 дают результат в течение 10 минут. В случае положительного результата берется мазок, указывает издание.
Новая вспышка коронавируса возникла в стране более чем через три месяца после предыдущего зарегистрированного внутреннего заражения COVID-19, когда большинство ограничений, введенных в связи с пандемией, уже были сняты. С 25 июля по настоящее время в стране заболели 205 человек. Также в последнюю неделю во Вьетнаме были зарегистрированы первые за все время пандемии шесть смертельных случаев от коронавирусной инфекции.
За все время пандемии во Вьетнаме заболели 652 человека, скончались семь заразившихся, вылечились 374 пациента.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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