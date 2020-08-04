Лукашенко согласится с любым решением народа, но попросил не предавать

Действующий белорусский лидер во вторник, за несколько дней до выборов на высший государственный пост, выступает с ежегодным посланием к народу и парламенту.

"Скажу уже сегодня для всего мира. Мы, власти, и я, прежде всего, как действующий президент, примем любое ваше решение. Только никогда не предавайте, предательство не прощается даже на небесах", - заявил Лукашенко в послании народу и парламенту.

"Если вы не способны и к чему-то не готовы - уйдите в сторону, не мешайте, не путайтесь под ногами, дайте спасти страну. Через год-два мы устаканим эту ситуацию и сделаем так, как надо белорусскому народу, но на эмоциях нельзя сегодня решать ни один вопрос", - отметил белорусский лидер.