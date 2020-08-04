Лукашенко согласится с любым решением народа, но попросил не предавать

МИНСК, 4 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, что власти примут любое решение граждан страны на выборах главы государства, но попросил "не предавать".
Действующий белорусский лидер во вторник, за несколько дней до выборов на высший государственный пост, выступает с ежегодным посланием к народу и парламенту.
"Скажу уже сегодня для всего мира. Мы, власти, и я, прежде всего, как действующий президент, примем любое ваше решение. Только никогда не предавайте, предательство не прощается даже на небесах", - заявил Лукашенко в послании народу и парламенту.
"Если вы не способны и к чему-то не готовы - уйдите в сторону, не мешайте, не путайтесь под ногами, дайте спасти страну. Через год-два мы устаканим эту ситуацию и сделаем так, как надо белорусскому народу, но на эмоциях нельзя сегодня решать ни один вопрос", - отметил белорусский лидер.
Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек. Лукашенко баллотируется на шестой срок.