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Лукашенко согласится с любым решением народа, но попросил не предавать
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, что власти примут любое решение граждан страны на выборах главы государства, но попросил "не предавать". РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T13:38
президентская кампания в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156282/51/1562825179_0:0:3062:1723_1400x0_80_0_0_961a870a7dafd9a7a69a31de3d8bd0ee.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
президентская кампания в белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Лукашенко согласится с любым решением народа, но попросил не предавать

13:29 04.08.2020 (обновлено: 13:38 04.08.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МИНСК, 4 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, что власти примут любое решение граждан страны на выборах главы государства, но попросил "не предавать".
Действующий белорусский лидер во вторник, за несколько дней до выборов на высший государственный пост, выступает с ежегодным посланием к народу и парламенту.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
08:00
Почему Лукашенко скоро исправит свою ошибку

"Скажу уже сегодня для всего мира. Мы, власти, и я, прежде всего, как действующий президент, примем любое ваше решение. Только никогда не предавайте, предательство не прощается даже на небесах", - заявил Лукашенко в послании народу и парламенту.

"Если вы не способны и к чему-то не готовы - уйдите в сторону, не мешайте, не путайтесь под ногами, дайте спасти страну. Через год-два мы устаканим эту ситуацию и сделаем так, как надо белорусскому народу, но на эмоциях нельзя сегодня решать ни один вопрос", - отметил белорусский лидер.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ
13:12
Лукашенко призвал оппонентов "не путаться под ногами"
Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек. Лукашенко баллотируется на шестой срок.
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Президентская кампания в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
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