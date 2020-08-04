https://ria.ru/20200804/1575349236.html
Сторонники протестных настроений могут разорвать страну, заявил Лукашенко
Люди, делающие ставку на протестные настроения в Белоруссии, намерены "разорвать страну на куски", заявил президент республики Александр Лукашенко. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T13:24
2020-08-04T13:59
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200804/1575351219.html
1
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/60015/27/600152772_0:141:3054:1859_1400x0_80_0_0_65f9bcada44198f04a67f226ee496fe6.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, белоруссия, в мире