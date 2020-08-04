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Лукашенко обвинил конкурентов в недобросовестных методах борьбы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании в преддверии выборов главы государства обвинил "противников" в недобросовестных методах вовлечения... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T13:21
2020-08-04T13:36
президентская кампания в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
президентская кампания в белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 4 авг - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
в послании в преддверии выборов
главы государства обвинил "противников" в недобросовестных методах вовлечения белорусской молодежи в политику.
"Несмотря на то, что в среде молодежи сейчас как в никакой другой распространены иные мнения, мы гордимся этим поколением. Гордимся еще и потому, что оно наше, мы его взрастили и воспитали. Гордимся тем, что фактически имея 25-30 лет опыта независимости, воспитали свободомыслящих, небезразличных людей. Но где-то за это и получили", - сказал Лукашенко в послании народу и парламенту.
"Именно на чувствах справедливости и небезразличия наших молодых людей сейчас строится противниками недобросовестная технология вовлечения молодежи в политический процесс", - заявил он.
Лукашенко отметил, что при этом акценты смещаются из плоскости рационального осмысления и понимания конечной цены в плоскость эмоционального восприятия единичных событий.
"Картинок в соцсетях, видеороликов в пабликах типа "не будь рабом", "мы народ, а не народец", "не дай украсть свой голос". Легко запоминается, легко произносится, услышал и сразу понес в массы. Не надо осмысливать. А осмысливать нужно, чтобы потом по прошествии времени не было больно за принятые под влиянием эмоций решения", - сказал белорусский лидер.