Лукашенко обвинил конкурентов в недобросовестных методах борьбы

"Несмотря на то, что в среде молодежи сейчас как в никакой другой распространены иные мнения, мы гордимся этим поколением. Гордимся еще и потому, что оно наше, мы его взрастили и воспитали. Гордимся тем, что фактически имея 25-30 лет опыта независимости, воспитали свободомыслящих, небезразличных людей. Но где-то за это и получили", - сказал Лукашенко в послании народу и парламенту.