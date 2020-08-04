https://ria.ru/20200804/1575349058.html
Лукашенко призвал сохранить мир в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал сохранить мир и порядок в стране и заявил, что "у кукловодов ничего не получится". РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T13:21
2020-08-04T13:21
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200804/1575345909.html
1
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, белоруссия, в мире
МИНСК, 4 авг - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
призвал сохранить мир и порядок в стране и заявил, что "у кукловодов ничего не получится".
"Надо уберечь молодежь от пагубных поступков. Ничего у этих кукловодов не получится! Просто пострадают наши люди", - сказал Лукашенко в ходе послания к белорусскому народу и национальному собранию.
Он отметил, что "самое главное - это сохранение мира и порядка на нашей земле", чтобы молодые люди могли получать образование, создавать семьи и давать дорогу в жизнь новым поколениям.
"За вами будущее, но поверьте, что лучше учиться на чужих ошибках, а не на своих собственных. Поэтому прошу - сохраняйте рассудок холодным под каким бы предлогом вас не вовлекали в политические игры", - добавил Лукашенко.