Лукашенко призвал сохранить мир в Белоруссии

МИНСК, 4 авг - РИА Новости. Президент Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал сохранить мир и порядок в стране и заявил, что "у кукловодов ничего не получится".

"Надо уберечь молодежь от пагубных поступков. Ничего у этих кукловодов не получится! Просто пострадают наши люди", - сказал Лукашенко в ходе послания к белорусскому народу и национальному собранию.

Он отметил, что "самое главное - это сохранение мира и порядка на нашей земле", чтобы молодые люди могли получать образование, создавать семьи и давать дорогу в жизнь новым поколениям.