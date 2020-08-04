Китай пригрозил США ответными мерами в случае непродления виз журналистам

Министр иностранных дел Ван Ии присягает на пост во время пленарного заседания Китая в Большом зале народов в Пекине. 19 марта 2018

© AP Photo / Mark Schiefelbei Министр иностранных дел Ван Ии присягает на пост во время пленарного заседания Китая в Большом зале народов в Пекине. 19 марта 2018

ПЕКИН, 4 авг – РИА Новости. Китай будет вынужден принять ответные меры в отношении американских журналистов в Китае, если США не продлят визы китайским журналистам и им придется покинуть страну, заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Ранее главный редактор газеты Global Times Ху Сицзинь, ссылаясь на свои источники, заявил, что китайская сторона подготовилась к "худшему сценарию", при котором всем журналистам КНР придется покинуть США, в таком случае Пекин предпримет ответные меры, в том числе в отношении американских журналистов, базирующихся в Гонконге

"Мы неоднократно говорили, что это ситуация возникла по вине американской стороны и ответственность за нее лежит на США. США должны немедленно исправить свои ошибочные действия, прекратить политическое давление на китайские СМИ и журналистов. Если США будут стоять на своем, китайская сторона будет вынуждена принять необходимые и обоснованные ответные меры для защиты своих законных интересов и прав", - заявил на брифинге Ван Вэньбинь.

Он напомнил, что в начале мая этого года американская сократила время пребывания китайским журналистам по визам до 90 дней, каждые три месяца им необходимо подавать заявление на продление.

"По нашим данным, журналисты уже подали заявления на продление виз, однако до сегодняшнего дня американская сторона не дала никакого ясного ответа", - сообщил Ван Вэньбинь.

Он подчеркнул, что в последнее время США, руководствуясь мышлением холодной войны и идейными предрассудками, не прекращая оказывают политическое давление на китайские СМИ.

"США серьезным образом препятствуют нормальной журналисткой работе китайских СМИ в США. С одной стороны США говорят о свободе СМИ, а с другой - препятствуют нормальной работе китайских СМИ в США, это в чистом виде политика двойных стандартов", - добавил он.

Говоря о том, коснутся ли ответные меры американских журналистов в Гонконге, он отметил, что Гонконг является частью КНР, ответные меры на притеснение китайских журналистов и СМИ в США, также входят в компетенцию центрального правительства.

В этом году между США и КНР обострились противоречия по вопросу о том, как СМИ освещают эпидемию коронавируса. США потребовали от ряда китайских государственных СМИ сократить число журналистов, работающих на американской территории, что привело к фактической высылке из страны 60 сотрудников СМИ КНР.

В свою очередь Китай потребовал сдать журналистские удостоверения от граждан США, работавших в КНР на газеты New York Times, Wall Street Journal и Washington Post, что также вынудило американских журналистов покинуть страну пребывания. Кроме того, США и КНР ужесточили взаимные требования к журналистам, потребовав отчета о числе работников, финансах и других аспектах деятельности журналистских бюро на своей территории.