АТОР назвала условия получения шенгенской визы

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Ассоциация туроператоров России (АТОР) на своем сайте раскрыла условия получения шенгенской визы.
В организации уточнили, что визовые центры большинства европейских стран уже возобновили работу, однако оказание услуг доступно не всем категориям граждан.
31 июля, 21:19Названы авиакомпании, возобновляющие полеты за рубеж
Так, например, получить визу в Данию смогут туристы, цель поездки которых входит в список, размещенный на сайте полиции страны. При этом дата путешествия должна приходиться на период до 31 августа 2020-го.
Заявления на визу в Чехию будут приниматься только от членов семьи граждан ЕС, от лиц для въезда в интересах страны, граждан, осуществляющих международные транзитные перевозки или приезжающих с гуманитарными целями, а также для сезонных рабочих.
В визовые центры Франции могут обратиться студенты и заявители по профессиональным основаниям или семейным обстоятельствам для постоянного проживания.
Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли только рейсы, которыми россиян вывозят из-за границы (а иностранцев — из России), а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие.
В Москве неоднократно заявляли, что дата открытия границ будет определяться эпидемиологической ситуацией. Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, открывать полеты будут в те страны, где заболеваемость COVID-19 не превышает 40 случаев на 100 тысяч населения, а среднесуточный прирост заразившихся составляет не более одного процента.
Ранее российские власти объявили о возобновлении авиасообщения с Турцией, Великобританией, Швейцарией и Танзанией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.