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АТОР назвала условия получения шенгенской визы
Ассоциация туроператоров России (АТОР) на своем сайте раскрыла условия получения шенгенской визы. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T14:07
туризм
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155706/63/1557066369_0:39:3000:1727_1400x0_80_0_0_759977d92d238f22f4ca1ce2a7958c07.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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коронавирус covid-19, россия, татьяна голикова, москва, франция, дания, чехия, италия

АТОР назвала условия получения шенгенской визы

13:16 04.08.2020 (обновлено: 14:07 04.08.2020)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Ассоциация туроператоров России (АТОР) на своем сайте раскрыла условия получения шенгенской визы.
В организации уточнили, что визовые центры большинства европейских стран уже возобновили работу, однако оказание услуг доступно не всем категориям граждан.
Пассажирский самолет Boeing 777
31 июля, 21:19
Названы авиакомпании, возобновляющие полеты за рубеж
Так, например, получить визу в Данию смогут туристы, цель поездки которых входит в список, размещенный на сайте полиции страны. При этом дата путешествия должна приходиться на период до 31 августа 2020-го.
Визовый центр Италии в Москве возобновил прием документов только на оформление рабочих, транспортных, служебных, транзитных, деловых, студенческих, медицинских виз, а также виз по семейным мотивам и для повторного въезда.
Заявления на визу в Чехию будут приниматься только от членов семьи граждан ЕС, от лиц для въезда в интересах страны, граждан, осуществляющих международные транзитные перевозки или приезжающих с гуманитарными целями, а также для сезонных рабочих.
В визовые центры Франции могут обратиться студенты и заявители по профессиональным основаниям или семейным обстоятельствам для постоянного проживания.
Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли только рейсы, которыми россиян вывозят из-за границы (а иностранцев — из России), а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие.
Один из пляжей отеля Lujo Bodrum в Бодруме
1 августа, 09:56
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В Москве неоднократно заявляли, что дата открытия границ будет определяться эпидемиологической ситуацией. Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, открывать полеты будут в те страны, где заболеваемость COVID-19 не превышает 40 случаев на 100 тысяч населения, а среднесуточный прирост заразившихся составляет не более одного процента.
Ранее российские власти объявили о возобновлении авиасообщения с Турцией, Великобританией, Швейцарией и Танзанией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Анталья
Вчера, 12:09Туризм
АТОР уточнила информацию для туристов, отправляющихся в Турцию
9211017
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ТуризмКоронавирус COVID-19РоссияТатьяна ГоликоваМоскваФранцияДанияЧехияИталия
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