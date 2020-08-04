АТОР назвала условия получения шенгенской визы

В организации уточнили, что визовые центры большинства европейских стран уже возобновили работу, однако оказание услуг доступно не всем категориям граждан.

Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли только рейсы, которыми россиян вывозят из-за границы (а иностранцев — из России), а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие.