https://ria.ru/20200804/1575348680.html
Лукашенко заявил о попытке организовать бойню в центре Минска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему очевидна попытка организовать "бойню" в центре Минска. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T13:32
2020-08-04T13:33
президентская кампания в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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Арсений Новиков
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минск
белоруссия
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
президентская кампания в белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 4 авг - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявил, что ему очевидна попытка организовать "бойню" в центре Минска
.
Действующий белорусский лидер во вторник, за несколько дней до выборов на высший государственный пост, выступает с ежегодным посланием к народу и парламенту.
"Да, пока горячей войны нет, не стреляют, еще спусковой крючок не нажали. Но попытка организовать бойню в центре Минска уже очевидна. Против Беларуси брошены миллиардные ресурсы, мобилизованы новейшие технологии", - заявил Лукашенко.
Он отметил, что современное информационное оружие работает не только с сознанием, но и с подсознанием человека, который даже не замечает, что становится объектом манипуляций.
"Мы предполагали и не ошиблись, что в нынешней избирательной кампании будут масштабно использоваться все эти методы воздействия. Цель - стравить людей друг с другом, обмануть, напугать, запутать и в конечном счете спровоцировать на уголовное преступление", - сказал белорусский президент.
Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек. Лукашенко баллотируется на шестой срок.