Лукашенко заявил о попытке организовать бойню в центре Минска

Действующий белорусский лидер во вторник, за несколько дней до выборов на высший государственный пост, выступает с ежегодным посланием к народу и парламенту.

"Да, пока горячей войны нет, не стреляют, еще спусковой крючок не нажали. Но попытка организовать бойню в центре Минска уже очевидна. Против Беларуси брошены миллиардные ресурсы, мобилизованы новейшие технологии", - заявил Лукашенко.

Он отметил, что современное информационное оружие работает не только с сознанием, но и с подсознанием человека, который даже не замечает, что становится объектом манипуляций.

"Мы предполагали и не ошиблись, что в нынешней избирательной кампании будут масштабно использоваться все эти методы воздействия. Цель - стравить людей друг с другом, обмануть, напугать, запутать и в конечном счете спровоцировать на уголовное преступление", - сказал белорусский президент.