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Лукашенко заявил о попытке организовать бойню в центре Минска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему очевидна попытка организовать "бойню" в центре Минска. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T13:33
президентская кампания в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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минск
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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президентская кампания в белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил о попытке организовать бойню в центре Минска

13:32 04.08.2020 (обновлено: 13:33 04.08.2020)
2697
© REUTERS / Vasily FedosenkoАкция протеста в Минске
Акция протеста в Минске
© REUTERS / Vasily Fedosenko
Акция протеста в Минске. Архивное фото
МИНСК, 4 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему очевидна попытка организовать "бойню" в центре Минска.
Действующий белорусский лидер во вторник, за несколько дней до выборов на высший государственный пост, выступает с ежегодным посланием к народу и парламенту.

"Да, пока горячей войны нет, не стреляют, еще спусковой крючок не нажали. Но попытка организовать бойню в центре Минска уже очевидна. Против Беларуси брошены миллиардные ресурсы, мобилизованы новейшие технологии", - заявил Лукашенко.

Он отметил, что современное информационное оружие работает не только с сознанием, но и с подсознанием человека, который даже не замечает, что становится объектом манипуляций.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
13:10
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"Мы предполагали и не ошиблись, что в нынешней избирательной кампании будут масштабно использоваться все эти методы воздействия. Цель - стравить людей друг с другом, обмануть, напугать, запутать и в конечном счете спровоцировать на уголовное преступление", - сказал белорусский президент.
Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек. Лукашенко баллотируется на шестой срок.
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Президентская кампания в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
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4 августа, 13:40
Арсений Новиков
360010
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