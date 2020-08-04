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Школьников в Берлине обязали носить маски на уроках
Берлинских школьников обязали носить защитные маски на уроках, говорится в письме, направленном родителям департаментом сената столицы ФРГ по образованию, делам РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T13:13
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353
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коронавирус covid-19, германия, в мире

Школьников в Берлине обязали носить маски на уроках

13:13 04.08.2020
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© РИА Новости / Александр КряжевМедицинские маски
Медицинские маски
© РИА Новости / Александр Кряжев
Медицинские маски. Архивное фото
БЕРЛИН, 4 авг - РИА Новости. Берлинских школьников обязали носить защитные маски на уроках, говорится в письме, направленном родителям департаментом сената столицы ФРГ по образованию, делам молодежи и семьи.
"Во всех школах, включая уроки и осуществление дополнительного надзора, действует обязательное правило носить защитную маску, закрывающую нос и рот, в закрытых помещениях. Это обязательство не распространяется на людей, которые не могут прикрывать рот и нос из-за состояния здоровья. В школьных дворах или во время работы на открытом воздухе необходимости в защитной маске нет", - говорится в письме, оказавшемся в распоряжении РИА Новости.
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В документе указывается, что при посещении школы "родители и любые посторонние люди всегда должны носить защитную маску, прикрывающую рот и нос".
Как заявил ранее РИА Новости глава института микробиологии и вирусологии при институте медицины Бранденбурга профессор Франк Т. Хуферт, Германия уже находится в начале второй волны коронавируса, и возобновление школьных занятий в августе еще более осложняет эпидемиологическую ситуацию.
В частности, он назвал неприемлемым тот факт, что в некоторых федеральных землях, например, в Саксонии, в школах отменено обязательное ношение масок детьми. Уроки в школе являются "массовым ежедневным мероприятием", и пренебрегать требованиями гигиены в учебных заведениях - "прямой путь к тому, чтобы получить большее число заболевших", заявил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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