https://ria.ru/20200804/1575348578.html
Лукашенко призвал не верить в обещания "золотых гор"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал соотечественников не верить политическим оппонентам, которые, по его словам, обещают "золотые горы": чудес не... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T13:13
2020-08-04T13:13
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, белоруссия, в мире
МИНСК, 4 авг - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
призвал соотечественников не верить политическим оппонентам, которые, по его словам, обещают "золотые горы": чудес не бывает в период кризиса.
Действующий белорусский лидер во вторник, за несколько дней до выборов на высший государственный пост, выступает с ежегодным посланием к народу и парламенту.
"Экономика будет подчинена одной цели - заботе о людях. У правительства главная задача: рост благосостояния, доходов граждан. Мы продолжим взвешенную, спокойную работу. И не верьте тем, кто, ничего не понимая, обещает золотые горы: чудес не бывает, все дается только своим трудом, особенно в этой страшной кризисной ситуации", - сказал Лукашенко в ходе обращения.
Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек. Лукашенко баллотируется на шестой срок.