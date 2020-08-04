Лукашенко призвал не верить в обещания "золотых гор"

Действующий белорусский лидер во вторник, за несколько дней до выборов на высший государственный пост, выступает с ежегодным посланием к народу и парламенту.

"Экономика будет подчинена одной цели - заботе о людях. У правительства главная задача: рост благосостояния, доходов граждан. Мы продолжим взвешенную, спокойную работу. И не верьте тем, кто, ничего не понимая, обещает золотые горы: чудес не бывает, все дается только своим трудом, особенно в этой страшной кризисной ситуации", - сказал Лукашенко в ходе обращения.