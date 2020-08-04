Лукашенко призвал оппонентов "не путаться под ногами"

"Если вы не способны и к чему-то не готовы - уйдите в сторону, не мешайте, не путайтесь под ногами, дайте спасти страну. Через год-два мы устаканим эту ситуацию и сделаем так, как надо белорусскому народу, но на эмоциях нельзя сегодня решать ни один вопрос", - отметил белорусский лидер.