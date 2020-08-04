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Лукашенко призвал оппонентов "не путаться под ногами"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал своих оппонентов "не путаться под ногами" и дать спасти страну. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T13:33
президентская кампания в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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президентская кампания в белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко призвал оппонентов "не путаться под ногами"

13:12 04.08.2020 (обновлено: 13:33 04.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МИНСК, 4 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал своих оппонентов "не путаться под ногами" и дать спасти страну.
Действующий белорусский лидер во вторник, за несколько дней до выборов на высший государственный пост, выступает с ежегодным посланием к народу и парламенту.

"Если вы не способны и к чему-то не готовы - уйдите в сторону, не мешайте, не путайтесь под ногами, дайте спасти страну. Через год-два мы устаканим эту ситуацию и сделаем так, как надо белорусскому народу, но на эмоциях нельзя сегодня решать ни один вопрос", - отметил белорусский лидер.

Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек. Лукашенко баллотируется на шестой срок.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
08:00
Почему Лукашенко скоро исправит свою ошибку
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Президентская кампания в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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