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В Берлине преступники пытались въехать на машине в отделение банка
Преступники пытались въехать на машине в отделение банка в Берлине, есть раненый, заявила РИА Новости представитель полиции на месте происшествия. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T13:25
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германия, берлин (город), в мире

В Берлине преступники пытались въехать на машине в отделение банка

13:12 04.08.2020 (обновлено: 13:25 04.08.2020)
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© РИА Новости / Захари Шойрер / Перейти в фотобанкСотрудники полиции недалеко от места теракта в Берлине
Сотрудники полиции недалеко от места теракта в Берлине
© РИА Новости / Захари Шойрер
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БЕРЛИН, 4 авг - РИА Новости. Преступники пытались въехать на машине в отделение банка в Берлине, есть раненый, заявила РИА Новости представитель полиции на месте происшествия.
Ранее на странице полиции Берлина в соцсети Twitter появилось сообщение о том, что в районе Вилмерсдорф было совершено нападение на инкассаторскую машину. Как сообщил таблоид BILD, трое преступников открыли стрельбу по машине, ранен один человек, в настоящее время место нападения перекрыто.
"Около 9.30 утра (10.30 мск) несколько преступников совершили попытку на автомобиле ворваться в филиал банка "Берлинер Фольксбанк". Никакой инкассаторской машины не было. Сотрудники безопасности банка отреагировали на это, произошла стрельба, в ходе которой один из сотрудников был ранен и отправлен в больницу. Ранения не угрожают его жизни", - сказала сотрудница полиции.
"Число преступников точно не известно, они находятся в бегах. Оцепление на месте происшествия сохраняется, специалисты изучают следы, на месте работает беспилотник", - добавила она.
По словам собеседницы агентства, в настоящее время точно не известно, удалось ли преступникам совершить ограбление. Отвечая на вопрос РИА Новости, исключает ли полиция террористический мотив в данном происшествии, она заявила, что "следствие ведется во всех направлениям на данной первоначальной фазе".
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