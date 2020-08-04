В Берлине преступники пытались въехать на машине в отделение банка

БЕРЛИН, 4 авг - РИА Новости. Преступники пытались въехать на машине в отделение банка в Преступники пытались въехать на машине в отделение банка в Берлине , есть раненый, заявила РИА Новости представитель полиции на месте происшествия.

Ранее на странице полиции Берлина в соцсети Twitter появилось сообщение о том, что в районе Вилмерсдорф было совершено нападение на инкассаторскую машину. Как сообщил таблоид BILD, трое преступников открыли стрельбу по машине, ранен один человек, в настоящее время место нападения перекрыто.

"Около 9.30 утра (10.30 мск) несколько преступников совершили попытку на автомобиле ворваться в филиал банка "Берлинер Фольксбанк". Никакой инкассаторской машины не было. Сотрудники безопасности банка отреагировали на это, произошла стрельба, в ходе которой один из сотрудников был ранен и отправлен в больницу. Ранения не угрожают его жизни", - сказала сотрудница полиции.

"Число преступников точно не известно, они находятся в бегах. Оцепление на месте происшествия сохраняется, специалисты изучают следы, на месте работает беспилотник", - добавила она.