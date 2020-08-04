https://ria.ru/20200804/1575348462.html
В Берлине преступники пытались въехать на машине в отделение банка
Преступники пытались въехать на машине в отделение банка в Берлине, есть раненый, заявила РИА Новости представитель полиции на месте происшествия. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T13:12
2020-08-04T13:25
германия
берлин (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/148416/10/1484161054_0:98:1786:1103_1400x0_80_0_0_bec70049e5ecf46b16a8007bd00f402b.jpg
https://ria.ru/20200803/1575308099.html
германия
берлин (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/148416/10/1484161054_0:98:1786:1103_1400x0_80_0_0_bec70049e5ecf46b16a8007bd00f402b.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/148416/10/1484161054_93:0:1694:1201_1400x0_80_0_0_37ef0d99c9acbaf84474d6644ed3fcf2.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/148416/10/1484161054_293:0:1494:1201_1400x0_80_0_0_2e9a855d5e2a864fee627eb46a10fd94.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, берлин (город), в мире
БЕРЛИН, 4 авг - РИА Новости.
Преступники пытались въехать на машине в отделение банка в Берлине
, есть раненый, заявила РИА Новости представитель полиции на месте происшествия.
Ранее на странице полиции Берлина в соцсети Twitter
появилось сообщение о том, что в районе Вилмерсдорф было совершено нападение на инкассаторскую машину. Как сообщил таблоид BILD, трое преступников открыли стрельбу по машине, ранен один человек, в настоящее время место нападения перекрыто.
"Около 9.30 утра (10.30 мск) несколько преступников совершили попытку на автомобиле ворваться в филиал банка "Берлинер Фольксбанк". Никакой инкассаторской машины не было. Сотрудники безопасности банка отреагировали на это, произошла стрельба, в ходе которой один из сотрудников был ранен и отправлен в больницу. Ранения не угрожают его жизни", - сказала сотрудница полиции.
"Число преступников точно не известно, они находятся в бегах. Оцепление на месте происшествия сохраняется, специалисты изучают следы, на месте работает беспилотник", - добавила она.
По словам собеседницы агентства, в настоящее время точно не известно, удалось ли преступникам совершить ограбление. Отвечая на вопрос РИА Новости, исключает ли полиция террористический мотив в данном происшествии, она заявила, что "следствие ведется во всех направлениям на данной первоначальной фазе".