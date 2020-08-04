https://ria.ru/20200804/1575348327.html
Лукашенко ответил на сообщения о фальсификациях на президентских выборах
Никто не собирается красть ничьи голоса на президентских выборах в Белоруссии, заявил глава республики Александр Лукашенко. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T13:10
2020-08-04T13:10
президентская кампания в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156106/44/1561064409_0:87:3062:1809_1400x0_80_0_0_9432ba6ca7620c96ed5b8066adaa7047.jpg
https://ria.ru/20200804/1575344934.html
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/156106/44/1561064409_0:87:3062:1809_1400x0_80_0_0_9432ba6ca7620c96ed5b8066adaa7047.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156106/44/1561064409_160:0:2891:2048_1400x0_80_0_0_cb5eaa768263db9bf855fd522327dcdf.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156106/44/1561064409_501:0:2549:2048_1400x0_80_0_0_c782debcc2e11723fb4762f5fa69f662.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
президентская кампания в белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире