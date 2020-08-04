Лукашенко заявил, что не пойдет на приватизацию сельхозземель

"Всячески надо помогать крестьянам. Мы будем использовать разные варианты, но никогда не пойдем на приватизацию земель сельскохозяйственного назначения. В этом просто нет никакой необходимости. Любому желающему предлагается аренда - иди, работай, а резать землю на куски и раздавать отдельным дельцам за бесценок никто не даст", - сказал Лукашенко в послании народу и парламенту.