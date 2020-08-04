Лукашенко заявил, что не пойдет на приватизацию сельхозземель

МИНСК, 4 авг - РИА Новости. Белоруссия не пойдет на приватизацию земель сельскохозяйственного назначения, в этом нет необходимости, заявил президент республики Александр Лукашенко.
Действующий белорусский лидер во вторник, за несколько дней до выборов на высший государственный пост, выступает с ежегодным посланием к народу и парламенту.
"Всячески надо помогать крестьянам. Мы будем использовать разные варианты, но никогда не пойдем на приватизацию земель сельскохозяйственного назначения. В этом просто нет никакой необходимости. Любому желающему предлагается аренда - иди, работай, а резать землю на куски и раздавать отдельным дельцам за бесценок никто не даст", - сказал Лукашенко в послании народу и парламенту.
Белорусский президент привел в пример земельный закон на Украине.
"Зачем нам повторять чужие ошибки? Порождать нелегальный рынок земли и растить криминал? Веками для Белоруси сельское хозяйство являлось традиционной сферой экономики, можно сказать, визитной карточкой нашей страны, а в последнее время нас все чаще называют IT-страной", - отметил он.
Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек. Лукашенко баллотируется на шестой срок.