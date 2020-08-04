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В АТОР рассказали, когда россияне смогут попасть в Черногорию
Полеты в Черногорию возобновятся, когда Россия решит открыть двустороннее воздушное пространство, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T13:54
туризм
владимир канторович
ассоциация туроператоров россии (атор)
черногория
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черногория
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир канторович , ассоциация туроператоров россии (атор), черногория

В АТОР рассказали, когда россияне смогут попасть в Черногорию

13:04 04.08.2020 (обновлено: 13:54 04.08.2020)
2412
© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкЗарубежные страны. Виды Черногории
Зарубежные страны. Виды Черногории
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Полеты в Черногорию возобновятся, когда Россия решит открыть двустороннее воздушное пространство, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.
"О точных сроках сейчас информации еще нет, и в этой ситуации решение будет приниматься в оперативном штабе", — сказал он.
Горин напомнил, что Черногория стала десятой страной, которая выразила готовность принимать российских туристов. Ранее об этом заявили Мальдивы, Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Египет, Хорватия, Мальта, Куба, Мексика и Доминиканская Республика.
Вице-президент АТОР отметил, что популярность направления зависит от того, когда откроют границы. Он подчеркнул, что в Черногорию летают не только по турам, но и самостоятельно. В частности, страну посещают россияне, у которых есть недвижимость в Черногории. По его словам, также немало туристов, которые арендуют жилье.
"Предварительное бронирование, которое открыли ряд авиакомпаний, показывает интерес к рейсам в августе. Но в любом случае не надо забывать, что есть туристы, которые не отправились в Черногорию в апреле, мае, июне и июле, поэтому, в случае снятия ограничений, как это произошло с Турцией, в первую очередь будет спрос у туристов, которые перебронируют туры, на этот или следующий год", — сказал Горин.
Анталья
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8100012
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ТуризмВладимир КанторовичАссоциация туроператоров России (АТОР)Черногория
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