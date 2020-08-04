В АТОР рассказали, когда россияне смогут попасть в Черногорию

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Полеты в Черногорию возобновятся, когда Россия решит открыть двустороннее воздушное пространство, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

"О точных сроках сейчас информации еще нет, и в этой ситуации решение будет приниматься в оперативном штабе", — сказал он.

Горин напомнил, что Черногория стала десятой страной, которая выразила готовность принимать российских туристов. Ранее об этом заявили Мальдивы, Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Египет, Хорватия, Мальта, Куба, Мексика и Доминиканская Республика.

Вице-президент АТОР отметил, что популярность направления зависит от того, когда откроют границы. Он подчеркнул, что в Черногорию летают не только по турам, но и самостоятельно. В частности, страну посещают россияне, у которых есть недвижимость в Черногории. По его словам, также немало туристов, которые арендуют жилье.