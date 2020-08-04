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Больным COVID-19 в Якутии выдают бесплатные лекарства
В Якутии больным коронавирусом, которые лечатся дома, вторую неделю выдают бесплатные лекарства, сообщил глава региона Айсен Николаев на ежедневном брифинге... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T14:56
республика саха (якутия)
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, якутск, общество

Больным COVID-19 в Якутии выдают бесплатные лекарства

13:01 04.08.2020 (обновлено: 14:56 04.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Скорая помощь. Архивное фото
ЯКУТСК, 4 авг – РИА Новости. В Якутии больным коронавирусом, которые лечатся дома, вторую неделю выдают бесплатные лекарства, сообщил глава региона Айсен Николаев на ежедневном брифинге оперативного штаба.
По словам главы региона, за сутки в Якутии прибавилось 53 новых зарегистрированных случая коронавирусной инфекции, в том числе 39 – в Якутске. Более месяца в столице республики сохраняется стабильная обстановка. Инфекция распространяется из Якутска по малым населенным пунктам.
"Сейчас на территории республики 1200 человек проходят лечение, из них примерно 50% в условиях стационаров… Уже вторую неделю у нас больные, которые лечатся амбулаторно, по назначению врача получают бесплатно лекарства. Эта услуга сейчас пользуется большой популярностью", - отметил Николаев.
Власти региона определяют механизмы, готовятся к традиционному началу учебного года в школах.
"Много вопросов поступает по плановой диспансеризации и по плановой госпитализации… по городу Якутску, скорее всего, если ситуация не будет ухудшаться, то уже со следующей недели госпитализация и плановые осмотры в учреждениях города мы начнем уже запускать. А сегодня плановые мероприятия уже проводятся в 22 районах республики", - рассказал глава.
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По данным оперштаба республики, всего с начала пандемии обработано 313 557 тестов на коронавирусную инфекцию. Всего в Якутии зарегистрировано 6003 случая заболевания COVID-19.
Ранее сообщалось, что крупные компании, действующие на территории Якутии, направляют пожертвования в целевой фонд будущих поколений республики для борьбы с коронавирусом. По сведениям фонда, кроме ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания", средства направили ПАО "Селигдар", АО "Полиметалл УК", АО "Тарынская золоторудная компания", "Таас-Юрях Нефтегазодобыча" (входит в НК "Роснефть"). На более чем 90 миллионов рублей для учреждений здравоохранения Якутии приобретаются медоборудование, лекарства, медицинские изделия и средства защиты.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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