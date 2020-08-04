Лукашенко отверг предложения оппонентов вернуться к конституции 1994 года

"Призыв альтернативщиков осуществить перемены через возврат к лихим девяностым и вернуть конституцию 94 года - это подарок криминалу, подарок криминальному бизнесу. Поэтому никакого возврата в лихие девяностые быть не может", - сказал Лукашенко в послании к народу и парламенту.