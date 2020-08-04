https://ria.ru/20200804/1575347551.html
Лукашенко назвал крупнейшие экономики мира
Россия и Евросоюз претендуют на главенствующие роли в мире, вместе с США и Китаем, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T12:59
2020-08-04T13:00
россия
александр лукашенко
евросоюз
китай
белоруссия
сша
в мире
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https://ria.ru/20200804/1575345593.html
1
россия
китай
белоруссия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/91557/29/915572924_0:202:2989:1883_1400x0_80_0_0_02d462c9736a8451fb34e5dbe33b7bbc.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр лукашенко, евросоюз, китай, белоруссия, сша, в мире