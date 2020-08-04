Лукашенко назвал крупнейшие экономики мира

"Жесткое противостояние по всем фронтам развернулось между крупнейшими экономиками мира: США, которые на протяжении последних десятилетий фактически являлись единоличным мировым лидером, и Китаем, который ворвался в мировую элиту и выступает за реальную многополярность. В стороне от этих вопросов не остались Россия и Европейский союз, также претендующие на главенствующие роли. Словом: трясет всю планету",- сказал Лукашенко в ходе обращения к парламенту и народу.