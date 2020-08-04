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Лукашенко назвал крупнейшие экономики мира
Россия и Евросоюз претендуют на главенствующие роли в мире, вместе с США и Китаем, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T13:00
россия
александр лукашенко
евросоюз
китай
белоруссия
сша
в мире
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россия
китай
белоруссия
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
россия, александр лукашенко, евросоюз, китай, белоруссия, сша, в мире

Лукашенко назвал крупнейшие экономики мира

12:59 04.08.2020 (обновлено: 13:00 04.08.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЛукашенко
Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 4 авг - РИА Новости. Россия и Евросоюз претендуют на главенствующие роли в мире, вместе с США и Китаем, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Жесткое противостояние по всем фронтам развернулось между крупнейшими экономиками мира: США, которые на протяжении последних десятилетий фактически являлись единоличным мировым лидером, и Китаем, который ворвался в мировую элиту и выступает за реальную многополярность. В стороне от этих вопросов не остались Россия и Европейский союз, также претендующие на главенствующие роли. Словом: трясет всю планету",- сказал Лукашенко в ходе обращения к парламенту и народу.
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РоссияАлександр ЛукашенкоЕвросоюзКитайБелоруссияСШАВ мире
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